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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۷

لیگ برتر فوتبال روسیه؛

گلزنی آزمون در شب پیروزی زنیت/ سردار مدعی جدی آقای گلی

گلزنی آزمون در شب پیروزی زنیت/ سردار مدعی جدی آقای گلی

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر موفق به گلزنی با پیراهن زنیت سنت پترزبورگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر روسیه با بازی زنیت سنت پترزبورگ مقابل اورنبورگ ادامه پیدا کرد که با برد چهار بر یک زنیتی ها به پایان رسید.

سردار آزمون که از ابتدا در ترکیب زنیت حضور داشت موفق شد ۲ گل برای این تیم به ثمر برساند. او همچنین یک پاس گل نیز داد تا درخشش با پیراهن قهرمان لیگ برتر روسیه را ادامه دهد.

در حال حاضر آزمون در روسیه ۱۶ گله و مدعی کسب آقای گلی است. 

زنیت که قهرمانی خود در لیگ برتر روسیه را قطعی کرده بود ۶۹ امتیازی شد و اورنبورگ نیز با ۲۴ امتیاز سقوط کرد.

کد مطلب 4975352

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