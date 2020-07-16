جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت ۲۲ ارزکاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه بیست و ششم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۶۲ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۴۶ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۰ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۰۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۴۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۰۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۴ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۴۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۷۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۵۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۸۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۵۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۶۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۷۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۰ ریال ارزش‌گذاری شد