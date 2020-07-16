به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم امروز پنج شنبه در بازدید از مرکز خرید گندم شهرستان ازنا، اظهار داشت: میزان خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان تا پایان تیرماه سال جاری ۱۲۳ هزار و ۳۵۹ تن بوده و در شهرستان ازنا نیز تا این زمان مقدار ١٢ هزار و ۵۰۰ گندم مازاد کشاورزان خریداری شده است.

وی، گفت: با توجه به تنوع آب و هوایی در استان لرستان خوشبختانه تاکنون ۲۴ رقم گندم برای کاشت در شرایط آب و هوایی دیم و آبی مناطق گرمسیری، معتدل و سردسیر که از پتانسیل عملکرد مطلوبی برخوردار هستند اصلاح و وارد مزارع گندم کشاورزان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در سال جاری عدم پراکنش مطلوب بارندگی در فصل بهار به خصوص ماه‌های فروردین و اردیبهشت مسبب تنش خشکی و کاهش عملکرد مزارع دیم استان شد، کیفیت گندم‌های تهیه شده استان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

حسنی مقدم، گفت: در سال جاری گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط ۵۰ مرکز خریداری می‌شود و پیش بینی می‌شود که مقدار ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود.