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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

پیش‌بینی خرید ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان لرستانی

پیش‌بینی خرید ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان لرستانی

ازنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: پیش‌بینی می‌شود که مقدار ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم امروز پنج شنبه در بازدید از مرکز خرید گندم شهرستان ازنا، اظهار داشت: میزان خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان تا پایان تیرماه سال جاری ۱۲۳ هزار و ۳۵۹ تن بوده و در شهرستان ازنا نیز تا این زمان مقدار ١٢ هزار و ۵۰۰ گندم مازاد کشاورزان خریداری شده است.

وی، گفت: با توجه به تنوع آب و هوایی در استان لرستان خوشبختانه تاکنون ۲۴ رقم گندم برای کاشت در شرایط آب و هوایی دیم و آبی مناطق گرمسیری، معتدل و سردسیر که از پتانسیل عملکرد مطلوبی برخوردار هستند اصلاح و وارد مزارع گندم کشاورزان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در سال جاری عدم پراکنش مطلوب بارندگی در فصل بهار به خصوص ماه‌های فروردین و اردیبهشت مسبب تنش خشکی و کاهش عملکرد مزارع دیم استان شد، کیفیت گندم‌های تهیه شده استان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

حسنی مقدم، گفت: در سال جاری گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط ۵۰ مرکز خریداری می‌شود و پیش بینی می‌شود که مقدار ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود.

کد مطلب 4975372

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