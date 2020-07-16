۲۰ طرح آب و برق در استان هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته یازدهم پویش الف-ب ایران (آب برق ایران) ۲۰ طرح آب و برق استان هرمزگان صبح امروز با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری می‌رسد.

این طرح‌ها با سرمایه گذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، شامل طرح افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس به ظرفیت ۱۱۵ مگاوات، واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات، آب رسانی به شهرستان بشاگرد و سامانه نمک زدایی (آب شیرین کن) بندرعباس، هفت طرح توزیع و انتقال نیروی برق، هفت طرح توزیع شبکه فشار ضعیف، طرح تأمین و انتقال آب به شبکه گلخانه «شمیل» و سه هزار هکتار از شبکه دشت «میناب» و شبکه ۵۰۰ هکتاری گلخانه شمیل و نیز طرح تأمین و انتقال آب شهرک صنعتی میناب (فیروز) است.

با بهره برداری از سامانه نمک زدایی (آب شیرین کن) بندر عباس، ۹۰ هزار نفر از خدمات این آب شیرین کن در فاز اول بهره مند می‌شوند. این آب شیرین کن, ۲۰ هزار مترمکعب در ثانیه آب شیرین تولید می‌کند و مابقی فازهای آن نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

در طرح آب رسانی به شهرستان بشاگرد هم، آب سد جگین در مسیر ۸۱ کیلومتری، آب را ۹۰۰ متر پمپاژ خواهد کرد و به این شهرستان می‌رسد.

به گزارش مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه پس از استماع گزارش مسئولان پروژه اظهار داشت: یکی از نیازهای مناطق جنوبی آب شیرین کن است و برای داشتن آب شیرین کن به انرژی و برق احتیاج داریم. همانطور که گفته شد، پیش از این قشم از بندرعباس برق وارد می‌کرد و با اضافه شدن این ظرفیت به نیروگاه، قسم می‌تواند به بندرعباس برق ارسال کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور همچنین در مراسم آئین افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی قشم و افزایش ظرفیت نیروگاه بندرعباس اظهار داشت: از زحماتی که کشیده شد تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله تا پاییز سال بعد باقی پروژه‌ها در استان هرمزگان نیز افتتاح شود. واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه قشم و افزایش نیروگاه بندرعباس برای منطقه به واقع مفید خواهد بود.

روحانی در مراسم افتتاح آب شیرین کن بندر عباس تصریح کرد: باید از سرمایه‌گذاران و مهندسان و به طور کلی عزیزانی که برای ساخت آب شیرین کن زحمت کشیدند، تشکر کنم. استان هرمزگان استان استراتژیک برای ما است. گزارشاتی که وزیر بهداشت به ما ارائه کرد، برخی استان‌های جنوبی که در مورد وضعیت کرونا مناسب نبود، در حال حاضر پایدار شده و وضعیت بهتر شده است.

وی ادامه داد: افتتاح‌ها در استان هرمزگان در مهر و آبان خواهیم داشت که باعث نشاط و امید مردم خواهد شد. آب شیرکن‌ها باعث می‌شود که ما آب پایدار داشته باشیم. مهم است که وزارت نیرو یک برنامه‌ریزی داشته باشد که مردم بدانند آب پایدار خواهند داشت.

رئیس قوه مجریه افزود: اگر یک تصفیه خانه و یا یک آب شیرین کن دچار مشکل شد، نباید پایداری آب بر هم بخورد و این برای مردم مهم است که منابع آب پایدار داشته باشند.

به گزارش مهر، روحانی در مراسم افتتاح فاز اول خط انتقال آب لوله به بشاگرد عنوان کرد: برای ما خوشحال کننده است که مردم بشاگرد از آب پایدار برخوردار می‌شوند. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا همه مردم کشور از آب آشامیدنی برخوردار شود. برای مردم عزیز بشاگرد خوشحالیم که امروز به آب آشامیدنی و پایدار برخوردار می‌شوند و به آنها این موضوع را تبریک می‌گویم.