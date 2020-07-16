فعال کردن تمامی رشته های زیرمجموعه تیراندازی در استانها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر علی دادگر ظهر امروز، در مجمع انتخابی هیأت تیراندازی کردستان که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد اظهار کرد: در بازی‌های آسیایی گذشته متأسفانه عملکرد مناسبی نداشتیم اما در مسابقات انتخابی المپیک توانستیم این نقص را جبران کنیم‌.

وی افزود: ما از سال ۱۹۴۸ در المپیک حضور داشته‌ایم و خوشبختانه در سایه برنامه‌ریزی های صورت گرفته موفق شدیم تا ۶ سهمیه را برای کسب ۱۱ مدال المپیک ۲۰۲۱ ژاپن کسب کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی عنوان کرد: امیدواریم در المپیک ۲۰۲۱ اولین مدال را در رشته تیراندازی کسب کنیم.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی ورزش تیراندازی کشور، عنوان کرد: از جمله مشکلات برای حضور در المپیک نبود منابع مالی و ارزی است و امیدواریم ورزشکاران ما با وجود تمامی این مشکلات در المپیک پیش‌رو بدرخشند.

دادگر یادآورشد: ما به دنبال این هستیم که توازن را در تمامی رشته‌های ورزش تیراندازی برقرار کنیم تا هیچ رشته‌ای در تیراندازی دچار عقب ماندگی نشود.

وی ادامه داد: در حال حاضر خوشبختانه وضعیت ورزش تیراندازی کشور مناسب و قابل قبول است ولی ما باید تلاش خود را برای رشد بیشتر این رشته دوچندان کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ورزش تیراندازی به نوعی رشته‌ای ذهنی است و مردم کردستان به دلیل روحیه سلحشوری استعداد بسیار بالایی دارند که زمینه‌های موفقیت این رشته در استان است.

وی بیان کرد: خوشبختانه استاندار کردستان قول مساعد دادند که یک سایت تیراندازی را در ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی کنند و این مهم قدم بسیار خوبی در راستای رشد این رشته ورزشی در کردستان است.

دادگر گفت: استان کردستان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر حضور مناسبی داشته است اگرچه در این استان تیم لیگ برتری وجود ندارد اما شاهد حضور استعدادهای خوب و آینده داری در مسابقات کشوری هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته مشغول حضور در مسابقات برون مرزی بودیم متأسفانه از هیأت استان‌ها غافل شدیم اما این غفلت به پیروزی ملی در این رشته انجامید.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پایان عنوان کرد: تمامی بانوان ما می‌توانند در رشته‌های مختلف تیراندازی حضور داشته باشند و هیچ‌گونه مانعی در این امر وجود ندارد.

در جریان برگزاری این مجمع حسن خزایی تنها کاندیدا، با کسب ۱۳ رأی از ۱۴ رأی ماخوه به عنوان رئیس هیأت تیراندازی استان کردستان برای چهار سال آینده انتخاب شد.