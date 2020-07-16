کرونا باعث افزایش هزینه های سبد خانوارها شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی در وبینار فاصله گذاری هوشمند؛ همراهی اقتصاد با سلامت، گفت: اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (معادل ۱۰۰ دلار در ابتدای پاندمی کرونا) افزایش هزینه داشته باشند، هزینههای کمرشکن سلامت از ۳.۷ درصد به حدود ۸ درصد میرسد. در خانوارهای روستایی این شاخص از ۴.۹ به ۱۲.۹ درصد و در خانوارهایی که دارای فرد بیشتر از ۶۰ سال هستند، این شاخص به ۱۲.۳ درصد افزایش مییابد.
بحران اقتصادی کرونا بدتر از سقوط اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۸
وی افزود: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کووید ۱۹ بدتر از سقوط اقتصاد دنیا به منفی ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد بود. همچنین رکود اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته، خیلی بدتر از اقتصادهای ضعیف خواهد بود چون اقتصادهای پیشرفته در خدمات و ارتباطات، سهم بیشتری دارند.
هزینههای مستقیم خانوارها در شرایط کرونا
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در شرایط شیوع کرونا هزینههای مستقیمی مانند هزینههای انجام آزمایش و گرافی قبل از تشخیص، درمان بیماران در بخشهای بستری، سرپایی و مراقبتهای ویژه، مراقبت از بیماران در منزل، تأمین اقلام حفاظت فردی، تأمین دارو در بازار آزاد و غیررسمی در برخی خانوارها و خوددرمانی مثلاً استفاده بی رویه از ویتامینهای دی و ث، به سبد خانوار اضافه میشود.
هزینههای غیر مستقیم خانوارها
حریرچی با اشاره به تحمیل برخی هزینههای غیرمستقیم به خانوارها در شرایط اپیدمی کرونا، گفت: از دست دادن شغل افراد مبتلا، ترس و اجتناب از مراجعه به بیمارستانها برای سایر بیماریها که منجر به وخیمتر شدن وضعیت بیماری و پرداخت هزینههای سنگینتر دارد و همچنین تبعات روانی مرتبط با مشکلات اقتصادی از جمله مهمترین هزینههای غیرمستقیم به خانوارها در این شرایط است.
کرونا هزینههای سنگینی به نظام سلامت تحمیل کرده و خواهد کرد
وی تاکید کرد: کرونا هزینههای سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کرده و خواهد کرد. هزینه تخت روز برای بیماران در بخشهای عادی که شامل هزینههای اسکان، غذا و مراقبتهای لازم است، حدود ۲۳۵ هزار تومان محاسبه میشود اما در اسفندماه که دچار کمبود وسایل حفاظتی بودیم و مجبور به تأمین آن از بازار آزاد بودیم، به ازای یک روز مراقبت از یک بیمار کووید ۱۹، فقط ۷۰۰ هزار تومان برای تأمین لباس محافظتی هزینه کردیم.
هزینه یک کیت تشخیصی PCR چقدر است؟
معاون کل وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر برای هر بیمار کووید ۱۹ با متوسط ۲.۵ روز بستری در بیمارستانها، حدود ۵۰۰ هزار تومان فقط برای وسایل محافظتی از بیمار هزینه میشود که بر نظام سلامت تأثیر میگذارد. هزینه مستقیم یک کیت تشخیصی PCR حدود ۲۴۰ هزار تومان و هزینه غیرمستقیم آن حدود ۴۰۰ هزار تومان است.
هزینههای مستقیم تحمیل شده به نظام سلامت
حریرچی خاطرنشان کرد: هزینههای مستقیم کووید ۱۹ در سطح نظام سلامت شامل تأمین وسایل حفاظت فردی پرسنل نظام سلامت، تأمین داروهای بیماران، تهیه کیتهای تشخیصی، خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی، هزینه بستری و مراقبتهای ویژه، تأمین نقاهتگاهها و رسیدگی به بیماران در نقاهتگاهها و همچنین تأمین اقلام مورد نیاز بیمارستانها بوده است.
بیش از ۹۵ درصد از بیماران کرونایی بستری به اکسیژن نیاز دارند
وی اضافه کرد: قبل از شیوع کرونا در کشور در بیمارستانها پیش بینی میشد که حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد از بیماران به اکسیژن نیاز دارند و در اکثر بیمارستانها، ۵ تا ۷ درصد از بیماران به اکسیژن نیاز داشتند اما بیش از ۹۵ درصد از بیماران کووید ۱۹ که در بیمارستانها بستری میشوند، به اکسیژن نیاز دارند و تعداد زیادی اکسیژن ساز به قیمت حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای بیمارستانها تهیه و تأمین شده است.
اقدام نظام سلامت برای جلوگیری از بروز هزینههای فقرزا و کمرشکن خانوارها
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: در نظام سلامت برای جلوگیری از بروز هزینههای فقرزا و کمرشکن خانوارها انجام دادیم. به عنوان نمونه هر بیمار کووید ۱۹ که فاقد پوشش بیمه است، روز تخت بیمارستانی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد که این هزینههایی را به بیمه و نظام سلامت تحمیل میکند. همچنین بیماران نیازمند به صورت رایگان و بیماران خارجی با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا یا به صورت رایگان و یه با پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد از فرانشیز، درمان میشوند.
هزینههای غیرمستقیم کرونا بر نظام سلامت
حریرچی گفت: در شرایط کرونا شاهد برخی هزینههای غیرمستقیم به نظام سلامت بوده ایم. به عنوان نمونه بخش زیادی از درآمدهای اختصاصی بیمارستانها به دلیل عدم پذیرش بیماران غیرکرونایی کاهش یافته اما هزینههای جاری بیمارستانها مانند آب، برق و پرداخت حقوق پرسنل قراردادی ثابت بوده است و علاوه بر این، هزینههایی مانند تأمین منابع برای ضدعفونی کردن فضاهای درمانی و غیردرمانی و ابتلای برخی از نیروها به کووید ۱۹ و غیبت آنها از کار نیز به صورت غیر مستقیم به نظام سلامت، تحمیل شده است.
یک میلیون شغل کشور مستقیماً مربوط به حوزه سلامت است
وی یادآور شد: برخی از هزینههای نظام سلامت مانند اعمال جراحی زیبایی و اقدامات مرتبط با دندانپزشکی، کاهش خواهد شد و تخمین ما این است که حدود ۲۵ درصد از هزینههای سلامت به مدت دو سه ماه حذف شوند. حدود ۸ تا ۸ و نیم درصد از اقتصاد ملی مربوط به حوزه سلامت است و حدود یک میلیون از شغلهای موجود از ۲۴ میلیون شغل، به طور مستقیم و حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار شغل به طور غیر مستقیم، مرتبط با حوزه سلامت است.
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: حوزه سلامت به خودی خود ایجاد کننده شغل و اشتغال برای کشور است و در ایجاد هزینههای فقرزا و کمرشکن نقش قابل توجهی دارد. در شرایطی که رشد اقتصادی رو به کاهش است، انتظار میرود که بر اساس تجربیات سال ۹۱ و ۹۲، رشد منفی اقتصاد به طور مضاعف بر حوزه سلامت تأثیر گذار باشد اما به دلیل اپیدمی کرونا، هزینههای حوزه سلامت افزایش یافته است.
حریرچی افزود: اقتصاددانان مکاتب مختلف به این وحدت رسیده اند که تأثیرات اقتصادی کرونا اگر کنترل نشود، بیشتر از حوزه سلامت میتواند حوزه اقتصاد را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد.
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