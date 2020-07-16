ذبح ۲۰۰ رأس گوسفند قربانی در بوشهر/ توزیع ۱۲۵ هزار بسته معیشتی

حجت الاسلام یوسف جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای کمک به نیازمندان و محرومان بیش از ۲۰۰ رأس گوسفند قربانی با مشارکت خیرین در مصلاهای شهرستان‌های بوشهر ذبح شد و گوشت آن در میان خانوارهای متضرر ایام کرونایی توزیع شد.

وی اضافه کرد: ذبح گسترده و قربانی گوسفند در استان بوشهر پیرو فرمان مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس در تکرار مواسات و همدلی مؤمنانه و نیز تأکیدات آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و به نیت سلامتی امام زمان (عج) و مردم عزیز ایران اسلامی و همچنین رفع بیماری ویروس کرونا و دفع بلیات و آفات در قالب دومین رزمایش ستاد قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه در سطح استان بوشهر انجام شد.

جمالی با اشاره به اینکه پاداش اطعام به مؤمن و حمایت مادی، معنوی و عاطفی از نیازمندان موجبات مغفرت پروردگار است، افزود: اطعام دادن و شاد کردن مؤمن از موارد مهم نیکی و مساوات و مواسات به دیگران است و مصادیق فراوانی دارد که در آیات قرآنی و احادیث آل الله بر آن بسیار تاکید شده است و حمایت‌های خیرخواهانه یاد شده می‌تواند از مصادیق آن به شمار آید.

توزیع ۱۲۵ هزار بسته معیشتی

وی عنوان کرد: برنامه ذبح بیش از ۲۰۰ رأس قربانی گوسفند یک حرکت مردمی با همیاری خیرین و با هماهنگی ستاد قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه استان بوشهر در ۲۵ مصلای شیعی شهرستان‌ها انجام شد و گوشت‌های قربانی شده در میان خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی و سایر نیازمندان و آسیب دیدگان که در ایام کرونایی متضرر شده‌اند توزیع می‌شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر گفت: در مصلای هر شهر متوسط بین ۵ تا ۱۰ قربانی توسط خیرین مردمی و با حضور مسئولان محلی و با نظارت کارشناسان بهداشت و دامپزشکی تا کنون انجام شده است.

حجت اسلام جمالی با تاکید بر اینکه مؤمنان در ارائه نیکی به یکدیگر می‌بایست بر سه محور حمایت مادی، حمایت معنوی و حمایت عاطفی صورت پذیرد، یادآور شد: در مرحله نخست رزمایش قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه استان بوشهر تعداد ۱۲۰ هزار بسته معیشتی نقدی و مواد غذایی با همکاری سپاه امام صادق (ع)، سازمان اوقاف و امورخیریه و دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی امدادرسان و با مشارکت مجموعه‌های خیریه مردمی در ببن مردم آسیب پذیر و نیازمندان آبرومند در ایام کرونایی توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نیز تعداد پنج هزار بسته معیشتی توسط خادم‌یاران بارگاه رضوی در سطح روستاها و نقاط کم برخوردار شهری توزیع کردند.

اجرای رزمایش سوم همدلی مؤمنانه در دهه ولایت

امام جمعه موقت بوشهر از اجرای سومین مرحله رزمایش قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه استان بوشهر به مناسبت دهه ولایت خبر داد و اظهار کرد: سومین مرحله رزمایش قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه از دهم ذالحجه به مناسبت دهه ولایت آغاز می‌شود و تا روز عید غدیر خم این مواسات و همدلی مؤمنانه به منظور توزیع بسته‌های معیشتی در بین نیازمندان شهری و روستایی ادامه خواهد داشت و سپاه امام صادق (ع) بیشترین مشارکت در این امر را دارد.