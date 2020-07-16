جزئیاتی درباره همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری که در مجموعه شیخ صیفی‌الدین اردبیلی در شهر اردبیل برگزار شد در رابطه با تنش‌های به میان آمده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان عنوان کرد: بلافاصله پس از آغاز تنش و درگیری‌ها بین دو همسایه کشورمان، دستگاه دیپلماسی ایران طی تماس‌هایی با این کشورها خواستار اتمام این درگیریها در چهار چوب راه حل های مسالمت آمیز شد. کشور ایران آماده است میان این دو کشور برای کاهش اختلافات و نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها میانجیگری کند.

وی افزود: مواضع جمهوری اسلامی در خصوص مناقشه منطقه قره باغ و جهان اسلام مشخص است و با توجه به اینکه کشور ما خواستار بهره مندی از منافع اقتصادی و امنیتی در منطقه است، خواهان کنترل تنش‌ها هستیم و تا حدودی مطمئنیم که با کنترل تنش‌ها این مناقشات تبدیل به جنگ نخواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است و همچنین کشورهای همسایه نیز پتانسل هایی دارند ما در سطوح بین المللی همکاری و هم افزایی نزدیک و طرح‌های مشترکی با این کشورها داریم که باعث رشد اقتصادی کشور و استان‌های مرزی مخصوصاً اردبیل خواهد شد.

پیگیر ابعاد حقوقی پرونده ترور سردار حاج قاسم سلیمانی هستیم

موسوی در مورد روند پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: از همان ساعات اولیه شهادت سردار سلیمانی برای پیگیری ابعاد مختلف این پرونده تیمی تشکیل شد و نامه اعتراضی به سازمان ملل متحد ارسال کردیم و با کمک دستگاه قضائی سعی کردیم پرونده را به صورت دقیق بررسی کنیم و با کشورهای همسایه مانند عراق برای دریافت شواهد و قرائن همکاری‌های لازم انجام شد.

وی ادامه داد: ستاد ویژه ای با کمیته‌های متعدد در وزارت امور خارجه تشکیل شد از جمله کمیته حقوقی که ابعاد مختلف حقوقی این پرونده را مورد بررسی قرار دادند و به نتایج خوبی رسیدند، این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل و حاکمیت ارضی عراق بوده که این مسائل باعث شده این موضوع از بعد حقوقی به صورت جدی پیگیری شود که در صورت پیشرفت پرونده، نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور لغو محدودیت‌های فروش تسلیحات از سوی ایران را از دستاوردهای برجام عنوان کرد و گفت: با خروج غیر قانونی آمریکا از برجام سعی بر آن دارند کشورمان را از این مزیتی که بواسطه برجام به دست آمده محروم کنند. پیش بینی‌های لازم از سوی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص صورت گرفته و مواضع ما روشن است و احساس ما این است که آمریکایی‌ها در این خصوص موفق نخواهند بود.

موسوی ادامه داد: این تحریم‌ها طبق زمان بندی‌های برجام در مهرماه امسال بعد از گذشت ۵ سال باید برداشته شود و طبیعی است که آمریکا مقاومت خواهد کرد، با طرف‌های مقابل صحبت کردیم و هشدارهای لازم را داده‌ایم تا به برجام پایبند باشند و مطمئن هستیم که آمریکا از کانال شورای امنیت نمی‌تواند اقدامی علیه ایران در این خصوص انجام دهد که اگر انجام دهد جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی در خصوص فروش تسلیحات نخواهد داشت.‌

وی در خصوص سند راهبردی ایران با کشور چین بیان کرد: نگاه جمهوری اسلامی به متحدان نگاهی دراز مدت و راهبردی و با هدف ایجاد روابط همه جانبه و استراتژیک است و دورنمای این روابط باید مشخص شود که در سفرهای رؤسای جمهور چین و ایران گفتگوهای لازم انجام شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بررسی‌هایی روی این سند توسط ایران انجام شده و در حال حاضر کشور چین نیز در حال بررسی ابعاد این سند است و پس از اعلام نتیجه طبق این سند بیست و پنج سال همکاری آغاز خواهد شد، در این سند به عنوان سند راهبردی هیچ بحث اجرایی و قراردادی وجود ندارد و بر اساس این سند اگر توافقات انجام شود اسناد و قراردادهای مختلفی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی منعقد خواهد شد و نقش مجلس نیز در این تصمیم گیری ها و امضای تفاهم نامه‌ها بی تأثیر نخواهد بود که جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

موسوی افزود: رابطه ایران و چین رابطه دو کشور مستقل است که بدخواهان از هیچ راهی برای ضربه زدن به این رابطه دریغ نخواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی برقراری روابط دراز مدت در صورت آمادگی سایر کشورها با آنان ار نیز دارد.

سهم ایران از بازار یک هزار میلیارد دلاری اتحادیه اوراسیا

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا پاسخ داد: اتحادیه اوراسیا یکی از اتحادیه‌های آینده دار در اقتصاد جهان است که در همسایگی کشور ما قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا از منفعت‌های این اتحادیه برخوردار شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور افزود: بازار بزرگ با گردش مالی یک هزار میلیارد دلاری در این منطقه در حال شکل گیری است که ایران نیز از این فرصت ویژه استفاده خواهد کرد و علاوه بر این اتحادیه برای پیوستن به اتحادیه‌های دیگر اقتصادی نیز برای خنثی کردن تحریم‌ها در تلاش هستیم.

موسوی ادامه داد: با توجه اینکه جمهوری آذربایجان عضو اتحادیه اوراسیا نیست این امر دلیلی بر خدشه دار شدن روابط ایران با کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان نخواهد بود.

وی افزود: عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا در حال بررسی و طی روند قانونی است و امیدواریم طبق موافقت‌ها جمهوری اسلامی نیز به عضویت این اتحادیه در آید و استان اردبیل بر اساس موقعیت جغرافیایی سهم ویژه ای در این مراودات خواهد داشت و تجار و تولید کنندگان استان اردبیل نیز از منافع آن بهره مند خواهند شد.