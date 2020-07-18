اجرای تعزیه در شرایط کرونایی ممکن است؟/ دعوت برای اجرا در «محراب»

علاءالدین قاسمی از چهرههای باسابقه و مطرح تعزیه ایران درباره وضعیت فعالیتهای خود در شرایط کرونایی موجود، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر همه تحتتأثیر شرایط کرونایی موجود هستیم و فعالیتها منوط به بهبود شرایط است. برای اجرا در ماه محرم از ما دعوت شده است که باید دید وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد: تالار محراب از ما دعوت کرده تا از ابتدای دهه اول ماه محرم، ۱۰ مجلس تعزیه را در آن مجموعه برگزار کنیم. یک دعوت دیگر هم داریم که به محض مشخص شدن شرایط در آنجا هم اجرا خواهیم داشت.
قاسمی تأکید کرد: با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا نمیتوان بهصورت قطعی اعلام کرد که آیا میتوانیم به اجرای تعزیه بپردازیم یا نه.
این تعزیهخوان با سابقه در پایان سخنان خود درباره اینکه آیا اجرای تعزیه با توجه به پروتکلهای بهداشتی امکانپذیر است یا نه، تصریح کرد: در اجرای تعزیه مخاطبان میتوانند از ماسک استفاده کنند اما استفاده از ماسک برای تعزیهخوانها امکانپذیر نیست، زیرا با ماسک نمیتوان تعزیه اجرا کرد.
وی تأکید کرد: اگر قرار باشد شرایط به گونهای پیش برود که استفاده از ماسک ضروری باشد، امکان اجرای تعزیه را نخواهیم داشت.
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