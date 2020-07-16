کووید ۱۹ در کمین جوانان سیگاری/تاثیر میوه و سبزیجات بر کاهش دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
سیگار کشیدن فاکتور اصلی پرخطر ابتلاء به کووید ۱۹ در بین جوانان
تحقیق جدید نشان میدهد افراد جوان از خطر ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در امان نیستند.
داروهای سوزش معده با ریسک بالاتر کووید ۱۹ مرتبط هستند
نتایج تحقیق جدید نشان میدهد داروهای متداول سوزش معده نظیر Prilosec (اُمپرازول) و Nexium (اس اُمپرازول) احتمال ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ را افزایش میدهند.
استفاده از داروی آسم برای درمان بیماری آلزایمر
مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد داروی آسم salbutamol از تشکیل گرههای پروتئین فیبروز که نشانه بیماری الزایمر هستند پیشگیری میکند.
کاهش ۲۵ درصدی ابتلاء به دیابت با مصرف میوه و سبزیجات
نتایج دو مطالعه نشان میدهد مصرف میوه، سبزیجات و غلات ریسک ابتلاء به دیابت را تا ۲۵ درصد کاهش میدهد.
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