راه های مقابله با عارضه های پوستی استفاده از ماسک

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام بهرنگی، گفت: ماسک زدن برای برخی افراد، مشکلات پوستی به وجود آورده است که امیدواریم این قبیل افراد با رعایت نکات بهداشتی، مراقب پوست خود باشند.

وی افزود: طی پاندمی کرونا ویروس، استفاده از ماسک یک راه مقابله در برابر انتشار ویروس است. البته پوست صورت به علت پوشیدن و تماس طولانی با ماسک ممکن است دچار مشکلات متعددی شود.

بهرنگی ادامه داد: به علت ایجاد رطوبت و بخار و ماندن ذرات بزاق و مخاط داخل ماسک این عوامل به عنوان محرک برای پوست عمل می کنند و بالانس طبیعی پوست اطراف دهان را مختل می کند که به شکل قرمزی و پوسته ریزی همراه سوزش و خارش پوست اطراف بینی و دهان و گاهی به شکل جوش های چرکی گروهی در پوست این ناحیه خود را نشان می دهند.

وی با طرح این سئوال که بهترین راه جلوگیری و کاهش تحریک پوست در هنگام استفاده از ماسک چیست، گفت: اگر شما جزء کارد درمانی و پزشکی نیستید از زدن ماسک طی زمان طولانی خودداری کنید و در مکان هایی مانند منزل و اتومبیل شخصی ماسک نزنید.

این متخصص پوست و مو، افزود: پوست خود را با مواد شوینده ملایم بشویید و از زدن الکل به پوست اطراف دهان خودداری کنید و پس از هربار شستشوی صورت، پوست خود را با کرم مرطوب کننده و یا آبرسان بدون عطر یا اسانس چرب نمایید.

وی تاکید کرد: اگر جزء کادر درمان و پزشکی هستید و مجبورید به مدت طولانی ماسک بزنید، استفاده از کرم های ترمیم کننده پوست که یک سد حفاظتی بین پوست و فضای مرطوب و حاوی مواد محرک داخل ماسک ایجاد می کند توصیه می شود.

بهرنگی ادامه داد: ممکن است به شکل پوسته ریزی، قرمزی و خارش و کهیر در نواحی در تماس با ماسک ظهور کند که به علت آلرژی به یکی از مواد تشکیل دهنده ماسک است. بنابراین توصیه می شود که اگر از ماسک دوخته شده خانگی استفاده می کنید حتماً پارچه مورد نظر را قبل از دوخت بشویید و اگر ماسک پارچه ای را دوخته خریداری می کنید نیز قبل از استفاده حتماً آن را بشویید.

وی افزود: استفاده طولانی مدت از ماسک به علت اصطکاک و بستن منافذ پوست در افراد مستعد به آکنه می تواند باعث ایجاد یا تشدید جوش صورت شود. بنابراین حتماً بعد از شستشوی صورت از مرطوب کننده های ملایم فاقد چربی استفاده کنید و در صورت عدم بهبود با متخصص پوست مشورت کنید.

بهرنگی، در خصوص ایجاد زخم و تحریک پوست روی بینی و پشت گوش ناشی از زدن ماسک، گفت: استفاده از پمادهایی مثل زینک اکساید و یا کرم های ترمیم کننده زیر ماسک می تواند این عارضه ها را در نواحی به وجود آمده کاهش دهد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دستورات بهداشتی را رعایت کردید و ضایعات پوستی بهتر نشد، حتماً به متخصص پوست مراجعه نمایید.