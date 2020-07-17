محمد شهر ۱۵۰ هزار نفری فقط یک آمبولانس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرداد بابایی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه ساخت پایگاه اورژانس در محمد شهر که با حضور استاندار البرز، فرماندار کرج و جمعی از مسئولان شهری همراه بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پایگاه اورژانس محمد شهر قرار است در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع احداث شود.

وی در ادامه گفت: بودجه لحاظ شده برای ساخت پایگاه اورژانس بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال است که به منظور ساخت بنا، تأمین تجهیزات و آمبولانس تعیین شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز مدت زمان اجرای پروژه پایگاه اورژانس محمد شهر را شش ماهه تعیین کرد و گفت: امید است تا دهه مبارک فجر این پروژه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری شود.

وی بیان کرد: محمد شهر با وجود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت تا کنون فاقد هرگونه پایگاه اورژانس استاندارد بوده و تنها دارای یک دستگاه آمبولانس اورژانس بوده است.