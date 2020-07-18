آیا سرویس بهداشتی بیمار کرونایی محل انتقال ویروس است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: سطوح عمومی که فرد مبتلا به کووید ۱۹ از آنها استفاده کرده است، مانند دستشویی و حمام، احتمال آلودگی زیادی دارند.
اعضای خانواده باید اطلاعات خود در مورد چگونگی استفاده از سطوح و مکانهای مشترکی که فرد بیمار از آنها استفاده مینماید را افزایش دهند. سوالی که ممکن است پرسیده شود این است که برای استفاده از دستشویی یا حمام مشترک با فردی که مبتلا به کووید ۱۹ بوده چه باید کرد.
دستشویی و حمام از جمله مکانهایی هستند که به علت تماس مکرر افراد با سطوح آنها، پتانسیل آلوده شدن بالایی دارند و ممکن است به طور واضح با مایعات بدن افراد آلوده شوند. به طور کلی توصیه میشود که فرد مبتلا به کووید ۱۹ در اتاقی اسکان یابد که توالت و حمام مخصوص به خود داشته باشد.
از آنجا که در بیشتر خانهها ممکن است فرد بیمار نتواند توالت و حمام مخصوص به خود را داشته باشد، بنابراین، رعایت دقیق اصول بهداشتی الزامی است و باید پس از هربار حضور فرد بیمار، حمام و دستشویی، به طور کامل با مواد ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی شوند. زیرا ممکن است ترشحات دهان بیمار بر روی وسایل و محیط دستشویی و حمام باقی بماند. علاوه بر این، دستشویی و حمام پنجره یا سیستم تهویه هوا داشته باشد تا پس از استفاده بیمار، هوای تازه داخل آن جریان یابد.
پس از هر بار استفاده از دستشویی و حمام توسط بیمار، سطوح مورد تماس مانند دستگیرههای در، کلید و پریز و شیرآلات ضدعفونی شوند. چنانچه از دستکش چندبار مصرف استفاده میشود، باید آن دستکش فقط برای دستشویی و حمام استفاده شده و پس از هر بار استفاده به طور کامل با آب گرم و صابون شسته شود. پیشنهاد میشود قبل از اینکه فرد بیمار از حمام و دستشویی استفاده کند، وسایل غیرضروری از آنجا خارج شوند تا وسایل و سطوح کمتری در معرض آلودگی قرار گیرند.
لازم است سطوح دستشویی و حمام و وسایل آن با استفاده از آب و مواد شوینده به طور کامل شسته شوند. همچنین میتوان از ماده ضد عفونیکننده حاوی حداقل ۷۰ درصد الکل یا محلول سفیدکننده نیز استفاده کرد. مواد ضدعفونی کننده مختلف برای تأثیرگذاری به زمانهای مختلفی نیاز دارند که در دستورالعمل شرکت سازنده درج شده است. وقتی از مایع سفیدکننده رقیق شده استفاده میشود، بهتر است ۱۰ دقیقه روی سطوح باقی مانده و سپس شستشو با آب فراوان انجام گیرد. فردی که نظافت میکند باید بلافاصله پس از اتمام کار دوش گرفته و لباسهایش را عوض کند.
تاکید میشود فرد مبتلا به کووید ۱۹ از توالت و حمام مخصوص به خود استفاده نماید. در صورتی که بیمار از دستشویی و حمام مشترک با سایر افراد استفاده میکند، لازم است پس از هربار استحمام، فضا، سطوح تماس (دستگیره، شیر آلات و…) و تمام وسایل حمام با مواد ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی شوند. برای ضدعفونی میتوان از محلولهای سفیدکننده، محلولهای حاوی الکل حداقل ۷۰ درصد و محصولات شوینده تأیید شده استفاده کرد. وسایل مورد استفاده جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستشویی و حمام باید جداگانه بوده و پس از پایان کار، دور انداخته شوند. استفاده از دستکش یکبار مصرف و ماسک مناسب هنگام نظافت ضروری است.
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