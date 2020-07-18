گام دوم انقلاب و گفتمان جدید در نماز جمعه

حجت الاسلام عادل حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نماز جمعه پایگاه معنوی و بصیرت است افزود: مبنی بر کلام حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری، نماز جمعه پایگاه سیاسی، معنوی، قرارگاه بصیرت و معنویت و در حقیقت پایگاه مردمی است.

وی در پاسخ به اینکه چقدر از ظرفیت نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون استفاده شده است، گفت: اگر بخواهم بصورت ساده اشاره کنم، رجوع می‌کنم به سخنان مقام معظم رهبری که خطاب به فرماندهان سپاه فرمودند «شما فرزندان عزیز من هستید، از شما ۱۰۰ درصد راضی هستم اما قانع نیستم و این توقع زیادی هم نیست».

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت نماز جمعه بسیار بالاتر از سطح کنونی است تاکید کرد: آنچه تا امروز استفاده شده ده درصد از تمام ظرفیت نماز جمعه بوده و قدرت بسیاری در این حوزه وجود دارد.

حجت الاسلام حاجی پور با بیان اینکه اگر قدرت و توان دقیق نماز جمعه درک شود و در این خصوص جهادی عمل کنیم بی تردید می‌توانیم بالاتر از امروز باشیم افزود: این همت ائمه جمعه را می‌طلبد تا با درک گام دوم انقلاب به این مهم توجه کنند.

وی با یادآوری اینکه گام نخست انقلاب توسط رهبر فرزانه مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت یادآور شد: در گام دوم انقلاب باید با توجه به تمام ظرفیت‌های موجود با یک گفتمان جدید نقش آفرینی کنیم.

حجت الاسلام حاجی پور در پاسخ به اینکه در طی این سال‌ها نماز جمعه با چه چالش‌های روبرو بوده است، گفت: بزرگترین چالش در خصوص عدم فهم دقیق ظرفیت‌های موجود در متن نماز جمعه بود.

امام جمعه صفاشهر در ادامه با اشاره به اینکه در دوران غیبت، مأموریت ائمه جمعه ادامه دادن راه امامت و ائمه اطهار است افزود: ما می‌توانیم با عمل به فرمایشات امامان و ائمه اطهار به دعوت از همه انسان‌ها در راه زندگی بهتر، تقوی و ایمان بپردازیم.

حجت الاسلام حاجی پور افزود: متأسفانه ما مقابله و دشمنی دشمنان را چندان جدی نگرفتیم، تصور کردیم که بعد از ۸ سال دفاع مقدس جنگ تمام شده، در حالی که عرصه جنگ تغییر کرده و راهبرد دشمن با نظام اسلامی هم شکل تازه ای یافته است.

وی تصریح کرد: برخی از زیان‌ها و آسیب‌ها غیر قابل جبران است هزینه‌ها و فرصت‌هایی که از دست رفته، حداقل آسیب‌هاست و مقابله با آن به یک جهاد هوشمندانه و همه جانبه نیازمند است.

حجت الاسلام حاجی پور گفت: بنده به عنوان امام جمعه هیچ ظرفیتی را در کشور بالاتر از امامت جمعه نمی دانم، ائمه جمعه می‌توانند در هر منطقه نبرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با دشمن را رهبری کنند.

امام جمعه صفاشهر در خصوص اهمیت حضور جوانان در نماز جمعه نیز گفت: گام دوم انقلاب عرصه حضور جوانان است و هر جا که از ظرفیت جوانان استفاده شده دستاوردهای خوبی بدست آمده است.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت و توان جوانان استفاده کافی نشده است افزود: متأسفانه برخی عوامل، امید و انگیزه را کمتر کرده، بی شک بزرگترین فرصت در گام دوم انقلاب، حضور جوانان خوش فکر است.

حجت الاسلام حاجی پور با بیان اینکه فرماندهان جنگ ما جوانان بودند و هشت سال دفاع مقدس ثمره جان فشانی جوانان بود گفت: عرصه‌های امروز هم محل حضور جوانان است و باید جوانان پرشور در عرصه‌های مدیریتی حضور فعال داشته باشند.

امام جمعه صفاشهر افزود: شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس نیز در شورای اخیر این مهم را مد نظر داشته است که نظام مند کردن ائمه جمعه در زمینه‌های فرهنگی و تحول خواهی و تحول گرایی با محوریت جوانان محقق می‌شود.