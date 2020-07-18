جودوکاران آماده مبارزه روی تاتامی بوندس لیگا

به گزارش خبرنگار مهر، بوندس لیگا معتبرترین لیگ جودو دنیاست که همه ساله با حضور بسیاری از جودوکاران سرشناس دنیا برگزار می‌شود. در سالهای گذشته نیز شاهد حضور جودوکارانی از ایران در این رقابتها بوده ایم.

این مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا تاکنون در سال ۲۰۲۰ برگزار نشده است، اما مسئولان جودو آلمان مصمم هستند این رقابتها را با رعایت پروتکل‌های اجتماعی و البته با شکل و شمایل جدید برگزار کنند.

براساس طرحی که در اتحادیه جودو آلمان در دست بررسی است، این رقابتها به مدت دو روز و به صورت تورنمنت و با حضور کلیه باشگاههای حاضر برگزارمی شود. طبق برنامه اعلام شده روز ۱۹ مهرماه مسابقات بخش مردان و روز ۲۰ مهرماه مسابقات بخش زنان برگزار می‌شود.