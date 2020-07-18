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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۶

در شروع معاملات امروز رقم خورد

روز منفی شاخص بورس/ خیز شاخص به سمت ۱.۹ میلیون واحد متوقف شد

روز منفی شاخص بورس/ خیز شاخص به سمت ۱.۹ میلیون واحد متوقف شد

شاخص کل بورس معاملات امروز را با منفی ۲۶ هزار واحد آغاز کرد که گفته می‌شود به دلیل فشار سمت عرضه و افزایش صف‌های خرید بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران امروز شنبه ۲۸ تیر ماه با رشد منفی آغاز شد و در حال حاضر با منفی ۲۶ هزار و ۳۱۶ واحد، در رقم یک میلیون و ۸۱۵ هزار واحد ایستاده است.

با این حال شاخص هم‌وزن با ۲۴۸۳ واحد رشد مثبت در جایگاه ۴۸۳ هزار واحدی قرار گرفته است. در نیم ساعت ابتدایی معاملات، ۴۲۸ هزار فقره معامله به ارزش ۳,۵۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.

نماد «فارس» با منفی ۶۲۳۷، «فملی» با منفی ۵۰۰۰ و «شتران» با منفی ۲۳۰۰ واحد بیشترین تأثیر را در افت شدید شاخص در ابتدای معاملات امروز داشته است. گفته می‌شود علت این اقدام، ایجاد صف فروش در نمادهای پُرتقاضای هفته گذشته بوده است.

امروز نیز بر اساس اعلام مدیریت بورس تهران، بیش از ۱۰ نماد در ساعات بسته بودن بازار معامله می‌شوند که شستا، خودرو، خساپا، ولپارس و سیتا از مهمترین نمادهایی هستند که به دلیل تقاضای زیاد، در ساعات بسته بودن بازار، نماد آنها بازگشایی خواهد شد.

در معاملات امروز بیشتر نمادهای بانکی سرخپوش و نمادهای سیمانی تقریباً به طور کامل سبزپوش هستند.

کد مطلب 4976376

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
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      پاسخ
      اتفاقا امروز خیلی روز خوبی بود. پس از مدت ها رشد چند سهم دولتی بزرگ، امروز سهام کوچک رشد کردند.

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