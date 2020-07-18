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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

قیمت مرغ در صورت مدیریت فعالیت ها در بندر امام کاهش می یابد

قیمت مرغ در صورت مدیریت فعالیت ها در بندر امام کاهش می یابد

اهواز– نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با مدیریت صحیح قیمت مرغ در استان خوزستان کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری در گفتگویی با صدا و سیمای خوزستان اظهار کرد: بندر امام خمینی یکی از بنادر بسیار استراتژیک و مهم در حوزه واردات و صادرات محصولات مورد نیاز کشور است.

وی افزود: بر اساس بازدیدی که صورت گرفت همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در این بندر وجود دارد و در این راستا قطعاً اگر مدیریت درستی انجام شود مشکل خاصی نخواهیم داشت.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زیرساخت‌ها در این بخش کامل است که شامل حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای است که مشکلی در آنها وجود ندارد.

عسکری عنوان کرد: اگر بحث ترخیص کالا و نحوه استفاده از ارز به خوبی مدیریت شود، مشکلی در این راستا نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: حدود ۶۱۰ هزار تن کالا روی کشتی‌ها منتظر تخلیه هستند و ۱۹۶ هزار تن در حال تخلیه هستند و اگر خوب مدیریت شود در روزهای آینده شاهد نزول قیمت مرغ در خوزستان خواهیم بود.

کد مطلب 4976404

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