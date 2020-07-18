قیمت مرغ در صورت مدیریت فعالیت ها در بندر امام کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری در گفتگویی با صدا و سیمای خوزستان اظهار کرد: بندر امام خمینی یکی از بنادر بسیار استراتژیک و مهم در حوزه واردات و صادرات محصولات مورد نیاز کشور است.
وی افزود: بر اساس بازدیدی که صورت گرفت همه ظرفیتها و قابلیتها در این بندر وجود دارد و در این راستا قطعاً اگر مدیریت درستی انجام شود مشکل خاصی نخواهیم داشت.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زیرساختها در این بخش کامل است که شامل حملونقل ریلی و جادهای است که مشکلی در آنها وجود ندارد.
عسکری عنوان کرد: اگر بحث ترخیص کالا و نحوه استفاده از ارز به خوبی مدیریت شود، مشکلی در این راستا نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: حدود ۶۱۰ هزار تن کالا روی کشتیها منتظر تخلیه هستند و ۱۹۶ هزار تن در حال تخلیه هستند و اگر خوب مدیریت شود در روزهای آینده شاهد نزول قیمت مرغ در خوزستان خواهیم بود.
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