روایت موج دوم کرونا در یکی از بیمارستان های جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، براتی مدیرعامل بیمارستان شهدای یافت آباد عنوان داشت: در حال حاضر بیمارستان به دو بخش تقسیم شده و بخش داخلی با ۴۵ تخت، ۵۰ درصد بخش اورژانس با ظرفیت ۱۵ و یک Icu با ۱۳ تخت در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر تمام تخت‌های این بخش پر است و حدود ۶۵ بیمار کرونایی در بیمارستان بستری هستند.

براتی اظهار کرد: متأسفانه تعداد بیماران کرونایی زیاد است و ما امکان پذیرش بیشتر را نداریم، اگر بیماران بدحال باشند آنها در اورژانس نگه داشته می‌شوند و بعد از آرام شدن وضعیت، آنها را به سایر مراکز انتقال می‌دهیم.

وی با اشاره به این نکته که ظرفیت اورژانس بیمارستان محدود است، افزود: تمام تلاش خود را کردیم تا قانون تریاژ دوگانه رعایت شود و بیماران کووید ۱۹ از مسیر دیگری مراجعه کنند و پذیرش شوند.

مدیرعامل بیمارستان شهدای یافت آباد تصریح کرد: درمانگاه‌بیمارستان فعال است و روزانه ۱۰۰ بیمار ویزیت می‌شود، البته درمانگاه عفونی از سایر درمانگاه‌ها جدا می‌باشد و پزشکان عمومی و طب اورژانس در بخش دیگر سایر بیماران را ویزیت می‌نمایند.

وی گفت: از موج دوم کرونا نزدیک به ۱۷۰ بیمار در بیمارستان بستری شدند، بالای ۱۰۰ نفر ترخیص و متأسفانه حدود ۱۳ تا ۱۴ مورد فوتی داشتیم.

براتی خاطر نشان کرد: همه امکانات بیمارستان مجهز شده تا بتوانیم به بیماران خدمات خوبی را ارائه دهیم.

وی افزود: بخش‌های جراحی اتاق عمل، زنان زایمان ، سوختگی ویژه، بخش ویژه عادی، CCU و PostCCU را Clean نگه داشتیم.

مدیر عامل بیمارستان یافت آباد اعلام کرد: تمام تلاش همکاران ما این است تا به بیماران سرویس‌دهی لازم انجام شود، لذا در این راستا روابط عمومی مرکز، آموزش‌های لازم را به مراجعین ارائه می‌دهد، اینستاگرام بیمارستان هم فعال است و پزشکان به صورت لایو با بیماران و گروه‌های پرخطر در ارتباط هستند.

براتی اشاره کرد: مشکل کمبود اکسیژن بیمارستان با خرید تجهیزات لازم برطرف شده است.

وی افزود: ظهور بیماری کرونا دارای پیچیدگی خاصی است و جامعه پزشکی دنیا نتوانسته تمام ابعاد این را بیماری را درک و تشخیص دهد; لذا همدلی، نوعدوستی و هماهنگی بین بخشی به شدت مورد نیاز است.

مدیر عامل بیمارستان تاکید کرد: به دلیل نقش مهم کادر درمان در نظام سلامت، همکاران مراقب سلامتی خود باشند و از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند. همچنین همکاران باید در شرایط فعلی هوای همدیگر را داشته باشند و اصول اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمایند.

براتی به مردم توصیه کرد: موارد بهداشتی را رعایت نمایند و با کادر درمان همراه باشند.

وی در پایان ابراز داشت: امیدوارم همه مدافعان سلامت و مردم؛ تندرست، سربلند و در آرامش باشند.