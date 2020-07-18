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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

قرارداد ۶۵ میلیون پوندی ارتش انگلیس برای خرید پهپادهای تهاجمی

قرارداد ۶۵ میلیون پوندی ارتش انگلیس برای خرید پهپادهای تهاجمی

وزارت دفاع انگلیس از عقد قراردادی به ارزش ۶۵ میلیون پوند برای خرید 16پهپاد تهاجمی کنترل از راه دور به نام پروتکتور آر جی ام کی وان خبر داده است که جایگزین پهپادهای قدیمی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپادهای جدید مورد استفاده در نیروی هوایی ارتش انگلیس ساخت آمریکا هستند. مهم‌ترین پهپادهایی که در حال حاضر در اختیار ارتش انگلیس هستند، ۱۰ MQ-۹ Reaper نام دارند و در ارتفاع متوسط پرواز کرده و از راه دور قابل کنترل هستند.

پهپادهای پروتکتور جدید که می‌توانند تا ۴۰ ساعت در هوا پرواز کنند، مجهز به سیستم‌های ضدیخ و محافظت از تابش نور شدید هستند و لذا می‌توانند حتی در گرما و سرمای زیاد نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

پهپادهای مذکور همچنین مجهز به نسل جدید تسلیحات دقیق و سبک مانند موشک‌های انگلیسی بریم استون و بمب‌های لیزری هدایت شونده Paveway IV هستند.

قرار است بعد از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم اولین پهپاد پروتکتور در سال ۲۰۲۱ تحویل ارتش انگلیس شود و روند تحویل بقیه پهپادها نیز تا سال ۲۰۲۴ تکمیل می‌شود. این پهپادها مجهز به امکاناتی برای جمع آوری اطلاعات و جاسوسی نیز خواهند بود.

کد مطلب 4976418

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