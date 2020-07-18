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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

مدیرکل بهزیستی استان زنجان خبر داد:

وجود ۸۰۰۰ پرونده مددکاری در حوزه اجتماعی بهزیستی زنجان

وجود ۸۰۰۰ پرونده مددکاری در حوزه اجتماعی بهزیستی زنجان

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در حال حاضر هشت هزار و ۳۱۸ پرونده مددکاری در حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی استان زنجان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، به فعالیت معاونت اجتماعی بهزیستی استان اشاره کرد و گفت: توانمند سازی جامعه هدف و و توسعه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیب، توسعه برنامه‌های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستان، توسعه خدمات بیمه‌ای برای افراد تحت پوشش، افزایش کیفیت ارائه خدمات و توسعه فرهنگ فرزند خواندگی از فعالیت‌های این معاونت است و در این خصوص موفقیت‌های خوبی هم حاصل شده است.

وی اظهار کرد: هشت هزار و ۳۱۸ پرونده مددکاری در حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی استان زنجان وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، گفت: از این تعداد پرونده تعداد سه هزار و ۶۶۷ پرونده مربوط به زنان سرپرست خانوار است و در این حوزه بیش از چهار هزار و ۳۵ خانواده معادل ۵۲ درصد مستمری بگیر هستند.

محمدی قیداری به فعالیت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و یادآو ر شد: طی سه ماهه سال جاری بیش از چهار هزار و ۵۱۵ نفر در این مرکز مورد پذیرش قرار گرفتند.

وی تعداد کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در استان را ۱۱ مرکز اعلام کرد و گفت: بهزیستی استان ۲۳ گروه همیار زنان دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، تصریح کرد: بهزیستی استان به توانمند سازی جامعه هدف خود تاکید زیادی دارد.

کد مطلب 4976459

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