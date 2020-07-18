به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اخیراً احزاب و گروههای سیاسی یمن نشستی را در حمایت از مسأله فلسطین برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، این نشست تحت عنوان «مسأله فلسطین در میانِ الحاق و عادی سازی» برگزار شد. در این نشست، شخصیتهای یمنی و نیز نمایندگانی از گروههای فلسطینی شرکت کردند.
در جریان این نشست بود که «حسن الحمران» رئیس پرونده فلسطین در جنبش «أنصارالله» تأکید کرد: ما در انصارالله با فلسطینیان هستیم و از آزادسازی وجب به وجبِ خاک آنها حمایت میکنیم.
وی افزود: آنچه که اکنون ما میبینیم و تلاشهایی که رژیم هایِ مزدور عربی برای عادی سازی با صهیونیستها انجام میدهد، نشانگر آن است که زمان کشف حقایق فرا رسیده است.
از سوی دیگر، «احمد برکات» نماینده جنبش جهاد اسلامی در یمن اعلام کرد: یمنیها در کنار فلسطینیان باقی میمانند و تا زمان ساقط شدن رژیمهای عربیِ حامی رژیم صهیونیستی، از فلسطینیان حمایت میکنند.
در همین حال، «معاذ ابو شماله» نماینده جنبش حماس در یمن گفت: اسرائیل دشمن اصلی و حقیقی امت اسلامی است. معامله قرن آخرین حربه صهیونیستها برای نابودی مسأله فلسطین است. آمریکاییها نیز در همین راستا تلاش میکنند.
در عین حال، «خالد خلیفه» نماینده جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز اظهار داشت: تشکیلات خودگردان فلسطین میبایست به روابط خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی پایان بخشیده و اعلام کند که دیگر تل آویو را به رسمیت نمیشناسد.
شرکت کنندگان در نشست «مسأله فلسطین در میانِ الحاق و عادی سازی» تأکید کردند که یمنیها جزئی جدایی ناپذیر از محور مقاومت هستند و موضع اصولی آنها مبتنی بر آزادسازی فلسطین از لوث اشغالگران است.
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