سرعت کند ایران در توسعه ۵G/ کاربردهای فناوری نسل پنجم توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدعلی مداح علی با اشاره به اینکه ۵G می تواند کاربردهای بسیاری را پشتیبانی کند، گفت: برای همین منظور ویژگی این فناوری سرعت و پهنای باند بالا، تعداد کاربران بسیار و تاخیر بسیار کم است و در حقیقت با وجود این فناوری ما می توانیم پلتفرمی داشته باشیم که همه چیز را به همه چیز متصل کند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و آمریکا از سال های پیش در این حوزه ورود کرده اند، افزود: در این کشورها ۵G از مرحله آزمایشی عبور کرده است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ به مرحله تجاری سازی برسد.

مداح علی خودروهای خودران را یکی از کاربردهای حوزه ۵G عنوان کرد و گفت: به طور مثال در این حوزه شبکه نیاز به تاخیر بسیار پایینی دارد که رسیدن به این ویژگی در ۵G نیاز به زمان بیشتری دارد چرا که باید تغییرات بسیاری در شبکه به وجود آورد.

دانشیار گروه مخابرات دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مشکلاتی که تحریم برای همکاری شرکت های بین المللی با ایران به وجود آورده است، افزود: به دلیل اینکه ۵G این امکان را می دهد که در کنار حجم دیتا نوع اپلیکیشن کاربردی نیز ارائه شود، این موضوع می تواند فرصتی برای ایجاد کسب و کارهای این حوزه در کشور باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در ۵G به دلیل گستردگی و پوشش شبکه موضوع امنیت اهمیت بسیاری دارد، گفت: امنیت شبکه در ۵G یکی از چالش های این شبکه است و همین مسئله به ما این امکان را می دهد که برای این موضوع سیستم طراحی کنیم و وارد این موضوع شویم.

وی افزود: با ایجاد شبکه ۵G در کشور محصولاتی متکی به این فناوری در کشور تولید می شود.

مدیر آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به توجیه اقتصادی به عنوان یکی دیگر از چالش های ۵G، گفت: راه اندازی این شبکه نیاز به سرمایه گذاری سنگینی دارد ولی اگر کسب و کارهای تجاری برای آن تعریف شود مانند ماشین های خودران و اینترنت اشیا که در برخی از کشورها راه اندازی شده، این سرمایه گذاری توجیه اقتصادی پیدا می کند.

وی افزود: باید در ایران همزمان با راه اندازی شبکه ۵G، کاربردهای این فناوری را نیز توسعه دهیم تا سرمایه گذاری در این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد.

این استاد دانشگاه درباره استفاده از باند فرکانسی برای شبکه ۵G، گفت: فرکانس پایین که هم اکنون برای ما ارزش فوق العاده ای دارد بدون استفاده مانده است و این مشکل که مربوط به صدا و سیما است باید به گونه ای حل شود.

وی با اشاره به اینکه سرعت ما در حوزه ۵G به دلیل موانع موجود کند است، افزود: ما هم اکنون از امتیازاتی که کشورهای مختلف از تعامل با شرکت های بین المللی در این حوزه به دست می آورند محروم هستیم و دست ما در این حوزه بسته است اما با توجه به این شرایطt عملکرد ما در حوزه ۵G به نسبت مناسب بوده است.

مداح علی به فعالیت های دانشگاه ها در حوزه ۵G نیز اشاره کرد و گفت: از سال های پیش دانشگاه ها تحقیقات خود را در این حوزه آغاز کردند و پیاده سازی هایی را نیز انجام داده اند.

وی با اشاره به سابقه خوب تاریخی کارشناسان مخابرات ایران در دنیا، افزود: اساتید دانشگاهی حوزه مخابرات در دانشگاه های برتر دنیا و اساتید مرتبط در گروه های ICT دانشگاه های ایران از برترین های این حوزه هستند و به همین دلیل از نظر نیروی انسانی متخصص وضعیت مناسبی داریم.

مدیر آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: همچنین از نظر پیگیری خط علم در دنیا وضعیت مناسبی داریم ولی متناسب با آن در حوزه صنعتی کردن ۵G دچار ضعف هستیم. در حوزه نرم افزاری این فناوری اما این پتانسیل را در کشور داریم که استارت آپ ها و شرکت های ایرانی می توانند وارد شوند.

وی با تاکید به اینکه توانایی مدیریت این فناوری در ایران وجود دارد، افزود: باید بتوانیم با شرکت های بزرگ، طوری قرارداد منعقد کنیم که در کنار استفاده از کاربردهای ۵G نیز بتوانیم وارد مدیریت این فناوری شویم.