تصویربرداری «بوسه در باران» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تصویربرداری و تولید فیلم «بوسه در باران» به کارگردانی یاسر فقیهی و تهیه کنندگی سیدمحمد قاضی به پایان رسید.

قصه این فیلم مسائل روز اجتماعی درباره گرایش جوانان علاقمند به حوزه بازیگری در سینما و خوانندگی است که این علاقه مشکلاتی را پیش روی آنان قرار می دهد.

بازیگران این فیلم عبارتند از مجید حاجی زاده، خاطره حاتمی، رضا توکلی، علی سفلی، الهه نقدی، علی جلالی، فهیمه کاکاوند و طاها عبدلمالکی.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به کارگردان: سید یاسر فقیهی، تهیه کننده: سید محمد قاضی، نویسنده فیلمنامه: امیر صادقی، مدیر تصویربرداری: مجید طرقی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: احسان کارآموز، مدیر صدابرداری: علی جعفری، اجرای گریم خانم ها: فرزانه بیضایی، اجرای گریم آقایان: ونداد درویشیان، طراح صحنه و لباس: سارا گرزین، منشی صحنه: سمانه دالوند، عکاس: فرانک جامه بزرگ، روابط عمومی: مریم حضرتی، مدیر تولید: سهیل طلایی، مدیران تدارکات: مرتضی شایسته و فرزاد فدوی، پشتیبان تولید و تهیه: امیر عبدلمالکی اشاره کرد.