توافق بر توسعه اشتغال ایثارگران و تهیه خودروی جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد شهید و وزارت صنعت به منظور ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.

سعید اوحدی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی برای فراهم شدن زمینه همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در بستر این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه در ۱۰ ماده و ۲۴ بند تنظیم شده است. اعتقاد داریم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید باید با روحیه و رویکرد مدیریت جهادی فعالیت کنیم و بهترین بستر برای حرکت به این سمت حضور ایثارگران در صحنه است. این عزیزان دارای سوابق زیادی در عرصه جهاد و ایثارگری هستند و در روزهای سخت کشورمان حضور بسیار تأثیرگذاری داشته‌اند.

وی افزود: اگرچه امروز نظام جمهوری اسلامی در برابر سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین فشارهای ظالمانه استکبار قرار دارد، اما معتقدیم با تاسی به منویات رهبر معظم انقلاب و همسویی با دولت و سایر قوا می‌توانیم به خوبی از این شرایط نیز عبور کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفاهم نامه با نگاه به تحقق بخش مغفول مانده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تهیه شده است. یکی از بخش‌های مهم آن مربوط به ماده ۲۱ این قانون و موضوع اشتغال ایثارگران و یکی دیگر نیز مربوط به ماده ۴۵ و تهیه خودروی جانبازان و ایثارگران است.

اوحدی افزود: در بخشنامه‌ای که به صورت مشترک از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به تمام دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شده است، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد تأکید قرار گرفته است و تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید ۲۵ درصد از استخدام‌ها را به ایثارگران تخصیص دهند.

وی تأکید کرد: امیدواریم شاهد فراهم شدن زمینه حضور بیش از پیش جامعه ایثارگری در حوزه تولید و صنعت کشور باشیم. از دکتر مدرس خیابانی نیز به دلیل درایت و همکاری برای تهیه این تفاهم‌نامه تشکر می‌کنم. همچنین امروز تفاهم‌نامه‌ای با یکی از مدیران بخش خصوصی به امضا می‌رسد که در واقع آغاز تحقق بندی از این بیانیه است.

معاون رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه یکی از اهداف امضای این تفاهم‌نامه حرکت در راستای مسیر بیانیه مقام معظم رهبری مبنی بر حضور در چله دوم انقلاب و حرکت به سوی تمدن اسلامی است، افزود: روز دوشنبه هفته جاری نیز به استان خراسان جنوبی سفر می‌کنیم و در این سفر زمینه حل مشکل مسکن ایثارگران آن استان به صورت ۱۰۰ درصد مهیا می‌شود. امیدواریم در سایر استان‌ها نیز شاهد تحقق این مسئله باشیم.

رضا مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: در دولت شاهد هستم که آقای اوحدی اراده و عزمی جدی برای حل مشکل ایثارگران دارند و با نگاهی ریشه‌ای و سیستماتیک زحمات زیادی در این راستا می‌کشند.

وی افزود: آقای اوحدی در نخستین گام‌های خود برای حل مشکل ایثارگران اقدامات خوبی انجام داده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد و با حضور ایشان حتماً بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. همچنین از حجت الاسلام والمسلمین شهیدی هم یاد می‌کنیم که زحمات زیادی در این مسیر کشیده بودند و برای ایشان آرزوی صحت و سلامت داریم.

مدرس خیابانی با بیان اینکه تفاهم‌نامه بین دو دستگاه با پیشنهاد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه شده، افزود: اولین بند این تفاهم‌نامه در حوزه اشتغال ایثارگران است و ان‌شاء‌الله زمینه حضور بیشتر آن‌ها در حوزه صنعت و معدن فراهم شود. در یکی از بندهای این تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات ویژه به ایثارگران در نظر گرفته شده است. در یکی دیگر از بندها نیز بحث آموزش و مهارت‌یابی مطرح شده است و امیدوارم این آموزش یا به طور کلی رایگان یا با حداقل هزینه ارائه شود. همچنین بحث خودرو نیز جزو اولویت‌های این تفاهم‌نامه است.

وی تأکید کرد: ما نباید فراموش کنیم شهید حاج قاسم سلیمانی تا آخرین لحظه لباس رزم بر تن داشت و امروز نیز همین مبارزه و جنگ در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی ادامه دارد و شاید از جنگ نظامی هم سخت‌تر باشد. صبوری و مقاومت مردم عزیز ایران تا امروز ما را به اینجا رسانده است و هیچ کشوری نمی‌تواند زیر اینچنین فشارهایی مقاومت کند و خرسندیم که با پیام ایستادگی رهبر معظم انقلاب دست از مبارزه بر نمی‌داریم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتها گفت: خوشبختانه جهش تولید مد نظر مقام معظم رهبری در ۳ ماهه نخست سال تا حد زیادی محقق شده است و شاهد رشد تولید در عرصه‌های مختلف بودیم و نشان داده‌ایم در برابر تمام ضربه‌های دشمنان پیروز خواهیم بود.

گفتنی است در این مراسم علاوه بر تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه‌ای نیز بین بنیاد شهید و امور ایثارگران با یکی از شرکت‌های حوزه صنایع غذایی در زمینه ایجاد اشتغال برای ایثارگران به امضا رسید.