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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۹

درگیری‌های سنگین میان ارتش سوریه و داعش در شرق حمص

درگیری‌های سنگین میان ارتش سوریه و داعش در شرق حمص

منابع سوری از درگیری های شدید میان ارتش سوریه و داعش در شرق حمص و بمباران مواضع تکفیری ها در این منطقه از سوی جنگنده های روسی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از حملات هوایی روسیه به مواضع داعش در شرق استان حمص سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: جنگنده های روسیه، مواضع داعش را در بادیه السخنه در شرق استان حمص سوریه و در نزدیکی استان دیرالزور در چند نوبت بمباران کردند.

همزمان این منابع از درگیری های شدید میان ارتش سوریه با تروریستهای تکفیری داعش در همین منطقه یعنی صحرای السخنه خبر دادند.

این در حالی است که منابع سوری در ۱۵ جولای جاری هم از درگیری های شدید میان نیروهای ارتش سوریه و تروریستهای داعش در حومه شرقی حماه خبر داده بودند.

گفتنی است که اخیرا تحرکات داعش در عراق و سوریه تشدید شده است.

کد مطلب 4976843

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