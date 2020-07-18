پیشرفت ۹۳ درصدی پل روگذر تقاطع آزادگان _ شهید نجفی رستگاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: عملیات اجرایی تقاطع بزرگراه آزادگان با بزرگراه شهید نجفی رستگار روی تکمیل پل روگذر جنوب به غرب این تقاطع متمرکز شده است تا به این ترتیب مسیر تندروی شمالی بزرگراه شهید نجفی رستگار و مسیر تندروی شمالی بزرگراه آزادگان به یکدیگر متصل شوند.

علی پیوسته با بیان آنکه طول تقریبی این پل روگذر ۷۰ متر بوده و به روش پیش تنیده احداث شده است، یادآور شد: تقاطع بزرگراه آزادگان، غربی ترین تقاطع موجود در پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار به شمار می آید و شامل یک پل روگذر جنوب به غرب و یک مسیر زیرگذر در امتداد تندروی غرب به شرق بزرگراه است. با تکمیل این تقاطع و مسیرهای تندروی بزرگراه شهید نجفی رستگار، ترافیک ترانزیتی و بزرگراهی از رفت و آمدهای محلی تفکیکی شده و ضمن بهبود وضعیت تردد در مبادی ورودی شرق و جنوب شرق تهران، ترافیک عبوری به سمت استان های جنوبی کشور روان تر خواهد شد.

گفتنی است طی هفته های اخیر و همزمان با بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از فاز دوم پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار، زیرگذر تقاطع بزرگراه آزادگان با بزرگراه شهید نجفی رستگار برای تردد خودروها گشوده شد.