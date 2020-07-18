ایمیدرو در بیش از ۶۰ درصد فارس سرمایه گذاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد غریب پور بعد از ظهر شنبه در شورای معادن فارس بیان کرد: فعالیت‌هایی که ایمیدرو در استان‌هایی نظیر استان فارس داشته بیشتر در حوزه مس آهن و طلا بوده و با توجه به ویژگی‌های استان‌هایی که در حوزه زاگرس قرار دارند کمتر به حوزه آهن در این استان‌ها پرداخته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی که در این سازمان صورت گرفته است ۱۲ استان در لیست استان‌های ارزیابی شده در حوزه آهن قرار گرفته‌اند و قرار است با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان فارس وجود دارد ۷۰۰ میلیون یورو در صنایع پایین دستی فولاد در استان فارس هزینه شود.

او افزود: این سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پایین دستی فولاد به گونه‌ای ۳۰ درصد از طرح سرمایه گذاری بر عهده تعهداتی نیرو بوده و مابقی سرمایه گذاری توسط جذب سرمایه گذار صورت می‌پذیرد.

غریب پور اضافه کرد: با توجه به سرمایه گذاری‌هایی که در استان فارس صورت گرفته مقرر شده تا ۴۰۰ میلیارد تومان در خصوص مسیر صنایع انرژی بر لامرد پارسیان توسط ایمیدرو سرمایه‌گذاری شود این در حالی است که ۱۷ میلیارد هم در خصوص مسائل زیربنایی در منطقه انرژی برای لامرد تعهد سازمانی ایمیدرو بوده است البته ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای جاده خرامه توسط این سازمان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به برنامه‌های بلندمدت ایمیدرو و میزان سرمایه‌گذاری این سازمان در صنایع انرژی بر مقرر شد تا طرح انتقال آب خلیج فارس در دستور کار قرار بگیرد که لازم است مقدمات این فعالیت توسط دستگاه‌های ذی ربط دنبال شود.

به گفته غریب پور از جمله فعالیت‌هایی که ایمیدرو در خصوص فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد فراهم کردن زیرساخت‌ها در راستای انتقال بخش‌های صنعتی به بخش خصوصی است.

این مقام مسئول همچنین گفت که این سازمان هیچ‌گونه محدودیتی در اکتشافات معدنی استان فارس ندارد.