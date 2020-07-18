پیش بینی وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری/ خطر حریق درجنگل ها

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای تا سه روز آینده در بعضی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین برای بعد از ظهر امروز و با احتمال کمتر برای فردا در برخی نقاط استان رگبار باران، رعد و برق و باد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی این هفته استقرار الگوی تابستانه و افزایش دمای هوا را شاهد خواهیم بود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: رعایت نکات ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای نسبتاً شدید برای جلوگیری از آتش گرفتن علف‌زارهای خشک و سرایت به درختان جنگلی ضروری است.