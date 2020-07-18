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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۴۷

تجمع مردم بهبهان در اعتراض به تخریب اموال عمومی برگزار شد

تجمع مردم بهبهان در اعتراض به تخریب اموال عمومی برگزار شد

اهواز– تجمع بزرگ مردم بهبهان در اعتراض به تخریب اموال عمومی و حمایت از مطالبات به حق معیشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هزاران نفر از مردم بهبهان شنبه‌شب در چهار راه بانک ملی تجمع و با سر دادن شعارهایی تجمع چند روز قبل حدود ۲۰۰ نفر از مردم این شهر را که به تخریب اموال عمومی و سر دادن شعارهایی هنجار شکنانه منجر شد، محکوم کردند.

این تجمع مردم بهبهان در اعتراض به تخریب اموال عمومی و همچنین حمایت از مطالبات به حق معیشتی و گله‌مندی از گرانی‌های اخیر برگزار شد.

تجمع‌کنندگان بهبهانی با زدن ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی را نیز رعایت کردند و برخلاف هنجار شکنان به خوبی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند.

به گزارش مهر، عصر پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه در چهار راه بانک ملی شهرستان بهبهان تجمعی با حضور حدود ۲۰۰ نفر برگزار شد که در این تجمع، اغلب شعارهای هنجار شکنانه سر داده شد.

در این تجمع شعارهایی از جمله «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و شعارهایی علیه برخی مسئولان سر داده شد.

متأسفانه در این تجمع به برخی اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد و برخی شیشه‌های منطقه از سوی برخی شرکت‌کنندگان در تجمع شکسته شد.

اغلب مردم بهبهان و حتی آنهایی که در اطراف چهارراه بانک ملی بودند، با این تجمع همراهی نکردند.

کد مطلب 4977083

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      3 6
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      کشورها چون لبنان، عراق، سوریه، عراق، یمن و غزه و... کشورهایی بسیار مهم و ژئوپلیتیک ارزشمندی هستند سرشار از ثروت و مواد اولیه که غربی ها سالها آنان را استثمار کردند. نفوذ ما در این کشورها به نفع ما است
    • علی IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      3 4
      پاسخ
      انشالله در لبنان، غزه، سوریه و... پیروزی کسب کنیم و ثبات برقرار کنیم و با آنان تجارت آزاد کنیم و از مواد اولیه و ثروتشون استفاده کنیم و با آنها متحد شویم تا مردم ارزش هزینه کردن در این ممالک را بفهمن

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