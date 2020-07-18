روحانی درگذشت مادر شهیدان اعتمادی عیدگاهی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاجیه خانم «زهرا توتونچی»، مادر شهیدان گرانقدر حسن، علی و محمد اعتمادی عیدگاهی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم زهرا توتونچی، مادر شهیدان گرانقدر حسن، علی و محمد اعتمادی عیدگاهی از افتخار آفرینان دوران دفاع مقدس، موجب تاثر و تألم خاطر شد.

این مادر صبور و فداکار که با اخلاص و همتی بلند، فرزندان غیور و دلبند خود را برای دفاع از ارزش های اسلام و انقلاب و حراست از کیان کشور روانه میدان جهاد و شهادت کرد، نام نیک‌اش در دفتر زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم شریف استان خراسان رضوی و خانوادۀ گرامی این مرحومه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران