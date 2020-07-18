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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۰۶

۹۰۰ بسته حمایتی بین نیازمندان آستارا توزیع شد

۹۰۰ بسته حمایتی بین نیازمندان آستارا توزیع شد

آستارا- ۹۰۰ بسته حمایتی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال بین نیازمندان شهرستان مرزی بندر آستارا در قالب مرحله جدید رزمایش همدلی و احسان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا عصر شنبه در جریان توزیع بسته‌های غذایی در محل دفتر هیأت رزمندگان اسلام شهرستان مرزی بندر آستارا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خانوارهای نیازمند و آسیب دیده از کرونا از این حمایت‌ها بهره مند می‌شوند و این رزمایش با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و تعدادی از خیران اجرا می‌شود و تلاش گروه‌های جهادی و بسیجیان در این رابطه قابل تقدیر است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه آستارا نیز در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: پیش از این در طرح مواسات و کمک مومنانه با همکاری خیران، ۶ هزار بسته مواد غذایی به ارزش ۱۳ میلیارد ریال بین خانوارهای نیازمند این شهرستان مرزنشین توزیع شده بود.

سرهنگ بهزاد قنبری افزود: در ایام پیشگیری از کرونا وحدت ملت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به نیازمندان مثال زدنی است و نیروهای بسیج برای توزیع عادلانه بسته‌های غذایی بین نیازمندان تلاش می‌کنند.

کد مطلب 4977166

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