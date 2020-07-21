اولین جلسه بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان برگزار شد/ جزئیات نشست

روح الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه امروز کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی طرح شفافیت آرا، اظهار داشت: اولین جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی کلیات طرح شفافیت آرا صبح امروز برگزار شد و بنده به عنوان یکی از طراحان، در جلسه شرکت کردم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس به دلیل بیماری در جلسه حضور نداشت، مهدی فرشادان ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از اعضای حاضر در جلسه خواست نظرات شان را درباره طرح مذکور مطرح کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احمد امیرآبادی فراهانی درباره طرح شفافیت آرا تاکید کرد که شفافیت امروز یک مطالبه عمومی و جدی است اما این شبهه مطرح می شود اگر مثلا رای اعتماد نمایندگان به وزرا شفاف شود دولت دیگر در حوزه انتخابیه به مطالبات آن نماینده پاسخ نخواهد داد.

ایزدخواه گفت: امیرآبادی تاکید کرد که تجربه نشان داده است نمایندگانی که منتقد و قوی بوده اند، دولت بیشتر هوای آنان را دارد.

وی با اشاره به صحبت های کریمی قدوسی درباره شفافیت آرا گفت: این نماینده در جلسه تاکید کرد که شفافیت در قانون اساسی کاملا برجسته است و نباید طوری شود که دولت از عدم شفافیت، سوءاستفاده کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های عنابستانی درباره طرح مذکور، گفت: این نماینده بیان کرد که طرح شفافیت آرا در مجلس قبل سه بار با عناوین مختلف در کمیسیون و صحن علنی مطرح شد اما چون صرفا شفافیت در رای بود، تصویب نشد.

ایزدخواه افزود: عنابستانی تاکید کرد که باید لایحه جامع شفافیت دولت در دستور کار قرار گیرد تا همزمان مجلس و دولت شفاف شوند.

وی با اشاره به صحبت های پورابراهیمی در مورد طرح شفافیت آرا نمایندگان گفت: این نماینده تاکید کرد که مجلس باید نگاه رو به جلو داشته باشد تا بتواند در فضای سیاسی موثر باشد و بنده کلیت این طرح را مطلوب می دانم و با آن موافق هستم اما جامع نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: تاکید پورابراهیمی بر آن بود که اگر درباره شفافیت مجلس کار می کنیم، باید همزمان درباره شفافیت دولت هم کار کنیم و پیشنهاد داد کمیسیون مشترکی بین طراحان و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ایجاد شود تا طرح مذکور را نهایی کنند.

ایزدخواه گفت: مالک شریعتی نیز در این جلسه گفت که القائات بیرونی در کار نیست و ۱۷۰ نماینده طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کرده اند و موضوع از درون مجلس مطالبه می شود.

وی خاطرنشان کرد: فرشادان در پایان جلسه گفت از آنجایی که این طرح به صورت عادی تنظیم شده، سه ماه فرصت بررسی داریم و مرکز پژوهش های مجلس هم در حال بررسی روی طرح شفافیت آرای نمایندگان است و هنوز به جمع بندی نرسیده است بنابراین بررسی موضوع به جلسات بعدی موکول می شود.