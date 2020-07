[۳]. نوئل جیمز کلسون، Coulson, Noel James، خاورشناس انگلیسی و محقق در زمینه فقه و حقوق اسلامی در قرن ۱۴. وی کتاب‌های بسیاری در زمینه شریعت و فقه اسلامی تألیف کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: تاریخ قانون (= فقه) اسلامی (Ahistory of Islamic law, 1964)، اختلاف آرا در فقه اسلامی (Conficts and tehsion in Islamic Jurispudence, 1969)، موفقیت و همبستگی خانواده در اسلام (Succession in the Muslim Family, 1971). کلسون بیش از ربع قرن در دانشگاه لندن به تدریس فقه اسلامی مشغول بود. ایشان در ۱۹۸۶ میلادی فوت کرده، اما در مورد قانون و حقوق اسلامی اسم دقیق کتابش به انگلیسی چیز دیگری است. ترجمه دقیق آن از انگلیسی این است: تاریخ حقوق اسلامی. عرب‌ها آن را فی تاریخ التشریع الاسلامی ترجمه و منتشر کرده اند که البته ترجمه کاملاً دقیقی نیست.