۲۰ مرداد جلسه تعیین کننده برای لیگ برتر فوتسال

محمدرضا غفاری عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه نحوه برگزاری مسابقات فصل آینده لیگ برتر فوتسال به چه شکل و با چند تیم خواهد بود گفت: روز بیستم مردادماه هیات رئیسه سازمان لیگ جلسه ای را با حضور مدیران عامل باشگاه ها برگزار می کند. در این جلسه نحوه برگزاری مسابقات و اینکه به شکل گروهی و منطقه ای باشد، بررسی می شود.

وی افزود: برای فصل آینده با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم از جمله شیوع ویروس کرونا که هر روز یک منطقه زرد یا قرمز می شود. باید طوری برنامه ریزی کنیم که برنامه های تیم ملی فوتسال، جام باشگاه های آسیا و جام باشگاه های جهان هم لحاظ شود. قرار بوده لیگ شهریورماه آغاز شود ولی باید برنامه های تیم ملی را از کمیته فوتسال بگیریم.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در خصوص احتمال منطقه بندی تیم های لیگ برتر به شمال و جنوب و برگزاری لیگ به این شکل تصریح کرد: این طرح پیشنهاد سازمان لیگ بوده است. باید در جلسه ای که پیش رو داریم، تمام معایب و محاسن آنرا بررسی کنیم. با شیوع کرونا، قطعا هزینه تیم ها هم افزایش می یابد چون باید ۱۰ روز یکبار تست کرونا بدهند. باید شهرهایی را برای برگزاری متمرکز مسابقات انتخاب کنیم که امکاناتی چون سالن و هتل کافی داشته باشند.

به گفته غفاری، تعداد تیم های لیگ برتر فوتسال افزایشی نخواهد داشت و مسابقات فصل آینده، با همان ۱۴ تیم برگزار می شود. استقلال هم به احتمال زیاد با خرید امتیاز ستارگان ورامین لیگ برتری خواهد شد.