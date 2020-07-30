چهارگانه جذاب برای همه به جز قهرمان/ قلعه نویی به مجیدی نمی رسد!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی جمعه و شنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود که قهرمانی پرسپولیس برای چهارمین فصل متوالی تثبیت شده تا خیال شاگردان یحیی گل محمدی در چهار بازی پایانی این مسابقات راحت باشد. با این حال سرخپوشان پایتخت نمی خواهند پوکر قهرمانی خود که در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران بی سابقه است را با عدم موفقیت در هفته های پایانی به کام هواداران خود تلخ کنند.

تیمی که تمام بازی های خود در دور برگشت را به جز تساوی در دربی پایتخت با برد پشت سر گذاشت تا حالا نمایش رقیبان سنتی خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده به انتظار بنشیند.

نمایش قدرت سرخ با عدد جدید!

چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ برتر ایران سبب شد تا هواداران این تیم همچون اعضای سرخپوشان پایتخت از عدد «۴» به عنوان نماد جدید خود استفاده کنند. نمادی که قبل از این به واسطه چهار برد متوالی استقلال تهران در دربی پایتخت به آبی پوشان اختصاص پیدا کرده بود اما حالا سرخ‌ها از آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

مصاف نیمکت آبی با قهرمان!

پرسپولیس در هفته بیست و هفتم لیگ برتر به قائمشهر می رود تا با نساجی که در هفته های آخر تبدیل به یکی از غول کُش های لیگ برتر شده است رقابت کند.

کادرفنی نساجی قائمشهر که شامل بازیکنان پیشین استقلال تهران است عملکرد قابل قبولی در دو بازی گذشته خود داشت. محمود فکری در مقام سرمربی با دستیاران خود نظیر حنیف عمران زاده و سیروس دین محمدی و صمد مرفاوی در جایگاه مدیر فنی، توانست نساجی را به تساوی در ورزشگاه آزادی تهران مقابل آبی پوشان پایتخت برساند. این تیم سپس فولاد خوزستان را در هفته گذشته با پیروزی پشت سر گذاشت تا خط و نشان محکمی برای قهرمان زودهنگام لیگ ور ابتدای هفته آینده کشیده باشد.

شاگردان یحیی گل محمدی برای نمایش دوباره قدرت بالای تیمی خود پس از گذر از رقبای مدعی، حالا به فکر بردن نساجی در قائمشهر هستند تا نشان دهند همچنان برای حفظ فاصله زیاد خود با تیم های دیگر عطش بردن دارند.

یحیی دنبال شکستن رکورد برانکو

پرسپولیس در حالی به قهرمانی چهارم خود در لیگ برتر رسید که برانکو ایوانکوویچ را به عنوان سرمربی خود در سه دوره گذشته روی نیمکت خود داشت اما این بار با یحیی گل محمدی به سریعترین جام قهرمانی رسید.

گل محمدی حالا دنبال این است تا رکورد برانکو را در قامت سرمربی پرسپولیس بزند. پرسپولیس که بهترین قهرمانی خود را در لیگ شانزدهم با ۶۶ امتیاز کسب کرده است حالا دنبال زدن رکورد خود است. رکوردی جدید که می تواند انگیزه های یحیی را برای جدیت در ادامه لیگ برتر با پرسپولیس افزایش دهد. سرخپوشان پایتخت در صورت کسب تنها پنج امتیاز دیگر در چهار بازی باقیمانده می توانند به امتیاز ۶۷ رسیده و قهرمان قهرمانان باشگاه خود لقب بگیرند.

جدال فرزند مکتب حجازی با امیر قلعه نویی!

برد استقلال تهران در دیدار عقب افتاده خود مقابل پارس جنوبی جم باعث شد تا شاگردان فرهاد مجیدی بار دیگر یکی از مدعیان کسب سهمیه آسیا لقب بگیرند. آنها یکی از سخت ترین بازی های خود در چهار هفته پایانی را شنبه مقابل سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی برگزار می کنند تا بتوانند با کسب سه امتیاز ضمن ماندن در رده دوم جدول از سپاهان فاصله بگیرند.

این دیدار فارغ از توجه همیشگی به آن به دلیل رقابت سنتی دو تیم بابت حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت سپاهان و فرهاد مجیدی در راس کادرفنی آبی پوشان پایتخت اهمیتی دو چندان دارد. جدال مهمی که هم امتیازی آنها به جذابیت آن می افزاید.

سرمربیان هر دو تیم سابقه پوشیدن پیراهن استقلال تهران را دارند اما رابطه آنها در چندین سال گذشته چندان خوب نبوده است. فرهاد مجیدی که خود را فرزند مکتب ناصر حجازی می داند برای اثبات توانمندی های فنی خود در قامت سرمربی محکوم به بردن امیر قلعه نویی است که پر افتخارترین مربی ایرانی تاریخ لیگ برتر محسوب می شود. البته ممکن است قلعه نویی به خاطر مشکلات سلامتی که در روزهای گذشته با آن درگیر بوده، برای این مسابقه روی نیمکت حضور نداشته باشد.

هیاهو برای آسیا

رقابت های لیگ برتر با وجود قهرمانی پرسپولیس همچنان در بالای جدول با جذابیت همراه خواهد بود چرا که تیم های استقلال، سپاهان، تراکتور، شهرخودرو، فولاد و حتی صنعت نفت آبادان همچنان امیدوار به حضور در رتبه های دوم تا چهارم جدول هستند تا مجوز بازی در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند.

تلاش برای جلوگیری از سقوط آزاد

رقابت در پایین جدول برای ماندن در لیگ برتر حساس تر از تیم های مدعی صعود به آسیا در رده های بالایی است. اختلاف امتیاز اندک تیم ها در نیمه پایین جدول به قدری کم است که ماشین سازی تبریز که در رده دهم جدول حضور دارد نیز همچون پارس جنوبی، ذوب آهن، گل گهر سیرجان، سایپا، پیکان و شاهین شهرداری بوشهر ادامه دارد.

چهار دیدار تا جشن بقا یا اشک حسرت بابت یک امتیاز و یک گل کمتر در لیگ پر فراز و نشیب نوزدهم.