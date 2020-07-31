آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی برگزار شد/ رقابت ۱۸ هزار داوطلب

دکتر سعید هاشمی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله اول دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد برگزار می‌شود. این آزمون همانند ادوار گذشته به صورت کتبی (دفترچه و پاسخنامه کاغذی) برگزار خواهد شد.

وی افزود: در هفته‌ای که گذشت این آزمون ششمین آزمون کشوری است که در ایام کرونا در گروه داوطلبان علوم پزشکی برگزار می‌شود.

هاشمی نظری افزود: برای داوطلبان مبتلا به کرونا مکان جداگانه در نظر گرفته شده است و تاکنون از تعداد ۱۸ هزار و ۲۴۱ نفر داوطلب این آزمون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا ۱۷۶ نفر بوده‌اند که فرم خوداظهاری خود را تکمیل کرده‌اند.

وی گفت: اسامی داوطلبان مبتلا قبل از آزمون به دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و دانشگاه‌ها موظف هستند پس از برقراری تماس با داوطلب مورد نظر، محل آزمون وی را یک روز قبل از آزمون به داوطلب اعلام کنند و هماهنگی‌های لازم جهت شرکت داوطلب در آزمون و ایجاد محیط ایمن برای سایر داوطلبان انجام شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: تعداد ۱۸ هزار و ۲۴۱ نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۹۹ گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۹۰ نفر مرد و ۱۱ هزار و ۷۵۱ نفر زن هستند.

وی گفت: نوبت بندی برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر رشته بر اساس نوبت صبح یا عصر هر یک از روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب همان نوبت بندی اعلام شده است.

هاشمی نظری یادآور شد: نسخه جدید دستورالعمل پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتشار کروناویروس از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ابلاغ شده است و ما در آزمون‌ها آن را اجرا می‌کنیم. به طور نمونه بازرسی بدنی از داوطلبان نخواهیم داشت و اگر هم نیازی باشد با رعایت حداکثر پروتکل‌های بهداشتی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فاصله صندلی‌ها در آزمون‌های علوم پزشکی افزایش یافته است و بر اساس پروتکل‌های بهداشتی عمل می‌شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: داوطلبانی که فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند اما تا نوبت برگزاری آزمون خود نتوانسته کارت ورود به جلسه را دریافت کنند می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت خود را پرینت بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد حوزه‌های برگزاری آزمون نسبت به گذشته به ۳ برابر افزایش پیدا کرده است و شرایط ایمن و بهداشتی برای برگزاری آزمون‌های علوم پزشکی در نظر گرفته‌ایم.

هاشمی نظری با اشاره به رقابت ۱۸ هزار و ۲۴۱ داوطلب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ علوم پزشکی گفت: در هر نیم روز حدود ۴ هزار داوطلب به رقابت می‌پردازند و در روز یکشنبه یک هزار داوطلب رشته‌های تخصصی داروسازی حضور خواهند داشت.

وی گفت: تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان و کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ از جمله الزامات ورودی داوطلبان به حوزه آزمون است و بدون این دو از ورود داوطلب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

جدول زمان بندی آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۳۹۹ و تعداد داوطلبان