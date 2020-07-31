به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه موفق شد در اولین فصل حضورش در فوتبال اروپا با تیم ریوآوه پرتغال با ۱۸ گل به عنوان آقای گل مشترک این لیگ دست یابد. طارمی در این تیم پنالتی‌های زیادی گرفت و آنها را تبدیل به گل کرد.

این مهاجم ایرانی در پاسخ به این سئوال که چگونه پنالتی می‌گیرد؟ گفت: این یک هنر است. هر بازیکنی یک استعدادی دارد. گاهی اوقات پنالتی را از دفاع حریف می گیرم. چرا نگیرم؟ بیشتر وقت ها پنالتی را از دفاع می گیرم. یکسری از مدافعان بی احتیاط هستند و بی پروا می آیند تا فقط توپ را بزنند. آنجا نیازی به فکر کردن ندارید. یک لحظه به توپ «نوک پا» بزنید، بازیکن به شما برخورد می کند. مدل به زمین افتادن هرکسی هم به یک شکل است.

طارمی درباره اینکه ممکن است لو رفتن این ماجرا به ضررش شود، تاکید کرد: الان هم، همه می دانند ولی کاری از دستشان بر نمی آید. آن لحظه فشار روی بازیکن زیاد است و می خواهد توپ را دور کند استرس دارد. آدم باید بهترین تصمیم را بگیرد ولی آنها بدترین تصمیم را می گیرند!

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون پیش آمده مربی یا بازیکن خودی در رختکن از وی بخواهد پنالتی بگیرد؟ تصریح کرد: نه؛ خدا وکیلی این اتفاق در هیچ زمانی نیفتاده است که مربی بگوید پنالتی بگیر. حتی بازیکن هم نگفته است. پنالتی گرفتن یک شرایطی دارد که در لحظه اتفاق می افتد و اینطور نیست که بشود برنامه ریزی کرد.

طارمی به یکی از شروطش هنگام عقد قرارداد با تیم ریوآوه پرتغال اشاره کرد و افزود: اول فصل به مسئولان ریوآوه گفتم آپشن پنالتی در قراردادم بگذارید. به آنها گفتم این فصل برای شما ۹ - ۱۰ پنالتی می گیرم که جواب دادند این دیگر چیست و چنین چیزی نداریم! گفتم آخر فصل با شما صحبت می کنم.

مهاجم تیم ملی ایران در خصوص اینکه آیا از ابتدای فصل تصور آقای گلی لیگ پرتغال را داشته است؟ افزود: از همان ابتدای فصل برای آقای گلی رفتم و ذهنیت ۱۵ گل را داشتم. وقتی ذهنیت ۱۵ گل داشته باشید می توانید بیشتر هم بزنید. اول فصل مصدوم شدم و دو ماه بازی نکردم. بعد از آن چند بازی انجام دادم و دوباره آسیب دیدم. یک جورهایی نیم فصل را از دست دادم. در نیم فصل دوم هم سر حرفم بودم و خدا کمک کرد و بیشتر گل زدم.

طارمی درباره ویژگی‌های سردار آزمون دیگر مهاجم تیم ایران که در روسیه آقای گل شد، گفت: سردار هوش بسیار بالایی دارد و می داند در لحظه چه کار کند. وقتی یک بازیکن هوش بالایی داشته باشد می تواند خیلی جاها به تیمش کمک کند و یک لحظه زهر خود را بریزد. این بزرگترین حُسن سردار است و می تواند بازیکنان کناری خود را درک کند.

وی درباره تیم فصل آینده اش یادآور شد: هنوز اتفاقی نیفتاده است و نمی توان چیزی گفت. تا الان که هیچکس به ما زنگ نزده است؛ نمی دانم چرا! (باخنده) برای پورتو، بنفیکا، اسپورتینگ براگا (پرتغال) اسپانیول و یک تیم که در حال صعود به لالیگا است و استون ویلا انگلیس صحبت هایی شده بود.

طارمی که با برنامه «فوتبال ۱۲۰» گفتگو می کرد، در پاسخ به این سئوال که آیا دوست داری فصل بعد هم در پرتغال بمانی؟ اظهار کرد: هرکسی دنبال پیشرفت است. باید فکر کنم و ببینم کدام پیشنهادات صد درصد است. بین آنها یک تیم را نسبت به شرایطی که تیم دارد و پیشرفت خودم انتخاب می کنم. مشورت هایی هم با بعضی اساتید خواهم داشت. از قبل پیشنهاداتی از بعضی از تیم ها داشتم ولی الان نمی دانم مرا می خواهند یا خیر.

وی درباره اینکه موفق شد یک تنه تیم ریوآوه را به لیگ اروپا برساند، گفت: یک فصل خیلی خوب را پشت سر گذاشتم. یک تنه این کار را نکردم بلکه با کمک هم تیمی هایم و مربی بود. اینکه بگویم تنها بودم اینطور نیست. در فوتبال این حرف درست نیست. رکورد بیشترین امتیاز در کل تاریخ باشگاه ریوآوه را هم زدیم که قبلاً ۵۱ بود و الان ۵۴ شد.

مهاجم تیم ملی ایران در خصوص الگوی داخلی و خارجی اش از زمان کودکی، خاطرنشان کرد: الگوی داخلی من علی دایی و خارجی رونالدوی برزیلی بود. من پوستر علی دایی را در خانه نداشتم. با احترام به تمام اسطوره ها، اگر می گفتند شبیه چه کسی می‌شوی می گفتم شبیه طارمی ولی مثل علی دایی، کریم باقری و… فکرم این نبود که به جایگاهی که علی دایی یا کریمی رسیده برسم بلکه می گفتم کنار آنها باشم.

طارمی درباره اینکه آیا برنامه ای برای ازدواج دارد؟ به شوخی گفت: اگر جایزه می‌دهید که فردا پس فردا کار ازدواج را انجام بدهیم! یکی دو سال است که به فکر ازدواج هستم. ان شاءالله که انجام می‌شود.

وی درباره وضعیت تیم ملی ایران هم تصریح کرد: مهم نیست مربی تیم ملی چه کسی می‌شود مهم این است که همه دست به دست هم بدهیم تیم ملی راهی جام جهانی شود. همه باید از اسکوچیچ حمایت کنیم. اینکه می‌گویند اسکوچیچ رزومه ندارد یا مربی تیم‌های بزرگی نبوده، درست نیست. فدراسیون، بازیکنان و مردم همه باید حمایت کنیم تا تیم ملی به جام جهانی برود.