به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جلالی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: پس از برگزاری مراسم مسلمیه که علی رغم توصیههای ارائه شده در جلسات به وزیران محترم کشور و بهداشت و درمان، متاسفانه مشکلاتی را به همراه داشت، این تجربه به دست آمد که باید برای عزاداریهای محرم زودتر تدبیری اندیشید.
جلالی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا به هیات هایی که میتوانند مراسم عزاداری ماه محرم را مانند مراسم عرفه برگزار کنند مجوز بدهد.
وی افزود: در این صورت ما میتوانیم کمک کنیم در هیات هایی که پروتکلهای بهداشتی رعایت نمیشود، نهادهای انتظامی از مراسمشان جلوگیری کنند ولی وقتی مسیر طبیعی بسته شود و کارها زیرزمینی انجام شود توقع مدیریت کار بی معنا است. چنانچه عزاداریهای محرم در شهرهای مختلف کشور بخواهد مانند مسلمیه اتفاق بیافتد کار از دست سازمان تبلیغات اسلامی خارج است و ما نمیتوانیم مسئولیت چنین مراسمهایی را به عهده بگیریم.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که یا مجوز میدهیم و با رعایت پروتکلها و دستورالعملها هیاتها را در مراسم امسال محرم مدیریت میکنیم مثل آنچه در عرفه اتفاق افتاد یا مانند سلیقهای عمل کردن در مسلمیه بعضی مسئولین مراسم را تعطیل اعلام میکنند و نتیجه این میشود که بعضی هیاتها در فضاهای غیررسمی و غیرطبیعی کار خود را انجام میدهند که هیچکس نمیتواند چنین چیزی را مدیریت کند.
وی تصریح کرد: با مدیریت مناسب میتوان هیاتهای مذهبی را به رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی سخت گیرانه تر هدایت کرد که راه حل بهتری است مثل آنچه در عرفه اتفاق افتاد.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با مهر:
سازمان تبلیغات به دنبال ترویج مدل مراسم عرفه در محرم است
حجتالاسلام جلالی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا به هیاتهایی که میتوانند مراسم عزاداری ماه محرم را مانند مراسم عرفه برگزار کنند مجوز بدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جلالی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: پس از برگزاری مراسم مسلمیه که علی رغم توصیههای ارائه شده در جلسات به وزیران محترم کشور و بهداشت و درمان، متاسفانه مشکلاتی را به همراه داشت، این تجربه به دست آمد که باید برای عزاداریهای محرم زودتر تدبیری اندیشید.
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