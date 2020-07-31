سازمان تبلیغات به دنبال ترویج مدل مراسم عرفه در محرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جلالی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: پس از برگزاری مراسم مسلمیه که علی رغم توصیه‌های ارائه شده در جلسات به وزیران محترم کشور و بهداشت و درمان، متاسفانه مشکلاتی را به همراه داشت، این تجربه به دست آمد که باید برای عزاداری‌های محرم زودتر تدبیری اندیشید.



جلالی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا به هیات هایی که می‌توانند مراسم عزاداری ماه محرم را مانند مراسم عرفه برگزار کنند مجوز بدهد.



وی افزود: در این صورت ما می‌توانیم کمک کنیم در هیات هایی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود، نهادهای انتظامی از مراسم‌شان جلوگیری کنند ولی وقتی مسیر طبیعی بسته شود و کارها زیرزمینی انجام شود توقع مدیریت کار بی معنا است. چنانچه عزاداری‌های محرم در شهرهای مختلف کشور بخواهد مانند مسلمیه اتفاق بیافتد کار از دست سازمان تبلیغات اسلامی خارج است و ما نمی‌توانیم مسئولیت چنین مراسم‌هایی را به عهده بگیریم.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که یا مجوز می‌دهیم و با رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها هیات‌ها را در مراسم امسال محرم مدیریت می‌کنیم مثل آنچه در عرفه اتفاق افتاد یا مانند سلیقه‌ای عمل کردن در مسلمیه بعضی مسئولین مراسم را تعطیل اعلام می‌کنند و نتیجه این می‌شود که بعضی هیات‌ها در فضاهای غیررسمی و غیرطبیعی کار خود را انجام می‌دهند که هیچکس نمی‌تواند چنین چیزی را مدیریت کند.



وی تصریح کرد: با مدیریت مناسب می‌توان هیات‌های مذهبی را به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی سخت گیرانه تر هدایت کرد که راه حل بهتری است مثل آنچه در عرفه اتفاق افتاد.