مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتماً روی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها، تأثیر می‌گذارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متأثر از بازارهای مجاورش همچون طلا و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است.

محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب‌تر از قیمت‌های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن، عرضه کند.

گفتنی است، میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی مسکونی پایتخت در تیر امسال نسبت به خرداد افزایش در حدود ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد. خرداد امسال هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در پایتخت با قیمت بیش از ۱۹ میلیون تومان معامله شد که این رقم در تیر به حدود ۲۱ میلیون تومان، افزایش یافت.