برگزاری نماز عید سعید قربان در مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دهها هزار فلسطینی امروز نماز عید سعید قربان را در مسجدالاقصی اقامه کردند.

اداره اوقاف اسلامی قدس در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد که حدود ۲۷ هزار نفر در نماز عید سعید قربان مشارکت کردند.

شیخ «محمد حسین» مفتی قدس در خطبه های امروز نماز عید قربان اعلام کرد: مسجدالاقصی، تنها متعلق به مسلمانان است و ظالمان و متجاوزان در آن سهمی نخواهند داشت.

وی فلسطینیان را به وحدت دعوت کرد و اظهار داشت: وحدت تنها گزینه ای است که در برابر خطراتی همچون قدس، مقدسات آن و سرزمین فلسطین وجود دارد.

فلسطینیان در شرایط کرونایی نماز عید سعید قربان را برگزار کردند و در راستای اقدامات پیشگیرانه از ماسک و سجاده های شخصی استفاده و فاصله گذاری اجتماعی را حفظ کردند.