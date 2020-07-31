فوت و مصدومیت ۳ کارگر شهرداری در یک حادثه تصادف

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان موُمنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب گفت: در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز جمعه امروز در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت) روی پل سید خندان یک دستگاه سواری تندر ۹۰ در حال حرکت بوده که با ۳ نفر از کارگران شهرداری که مشغول نظافت معبر بودند برخورد می کند.

وی ادامه داد: یک نفر از کارگران در محل حادثه فوت شد. همچنین دو نفر دیگر نیز که مصدوم شده که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده اند.

سرهنگ موُمنی خاطرنشان کرد: رانندگان در هنگام رانندگی کاملاً به جلو توجه داشته باشند و از اقداماتی که باعث حواس پرتی می گردد خودداری کنند.

وی تصریح کرد: پیمانکاران و کارگران به هنگام فعالیت در سطح معابر حتماً از علائم ایمنی و هشدار دهنده کافی استفاده کرده تا رانندگان را از فعالیت خود در سطح معابر آگاه سازند تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.