کرونا در پایتخت نگران کننده است/افزایش بستری گروه سنی۲۰ تا ۲۹ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در وبینار بین المللی بررسی روند بالینی و تشخیصی اپیدمیولوژیک کرونا در ایران و اروپا، با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت کنترل اپیدمی کووید ۱۹ در تهران، گفت: به اشتراک گذاشتن تجارب و اندیشه‌ها و ممارست‌های تیمی در این نوع گردهمایی‌ها را به عنوان نماد و سنبلی از عرصه همکاری مشترک همگرایانه است.

وی ضمن تشریح برخی از خصوصیات جمعیتی و اقتصادی پایتخت، افزود: بالاترین جمعیت کشور، در استان تهران و به طور خاص در شهر تهران است و علاوه بر قدر مطلق بالای جمعیتی بعد از خمینی شهر، بهارستان و شهر تهران بالاترین چگالی تراکم جمعیتی را به خود اختصاص می‌دهد.

زالی با بیان اینکه توزیع جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی کاملاً متفاوتی در مناطق ۲۲ گانه پایتخت حاکم است، گفت: حاشیه‌های شهر در قسمت‌های شرقی، جنوبی و غربی استان تهران یکی از چالش‌های استقرار یک شبکه بهداشتی عدالت محور هستند.

وی از وجود پدیده زیستگاه غیر رسمی در ۱۳ تا ۱۷ درصد از برخی مناطق شهر تهران خبر داد و افزود: پدیده‌هایی همچون حضور معتادین متجاهر در سطح شهر از دیگر نقاط برجسته آسیب‌های اجتماعی است.

زالی ادامه داد: طبق گزارشات بالغ بر ۱۸ هزار معتاد متجاهر در تهران مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و یکی از چالش‌های بهداشتی ابتدای سال جاری، آزاد شدن برخی از این معتادین بود که خوشبختانه با تلاش جمعی اسکان و غربالگری بخش زیادی از آنها صورت گرفت. همچنین پدیده‌هایی مثل زباله گردی، کودکان کار و مواردی از این قبیل یکی از نقاط برجسته‌ای است که به عنوان آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر تهران مورد توجه است.

زالی تصریح کرد: طبق منحنی وضعیت عمومی جهانی آمریکای شمالی و جنوبی و تا حدی هم کشورهای آفریقایی و آسیایی، که ما جزو آن هستیم، شیوع بیماری رو به رشد است و تعداد موارد ابتلاء و موارد مرگ هم سیر فزاینده‌ای را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به منحنی سینوسی ابتلای روزانه و مرگ و میر در تهران، افزود: شهرهای کشور از لحاظ میزان ابتلاء، بستری، مرگ و میر با معدل سازی وزارت بهداشت از شاخص‌های مربوطه مورد تحلیل قرار داده است و بر اساس این شاخص‌ها شرایط شهر را اعلام می‌کنند. استان و شهر تهران در روزهای اخیر در شرایط قرمز قرار گرفته است. کرج نیز مشابه همین شرایط دارد که کار را برای پایتخت سخت‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به داده‌های اسفند ۹۸، در هفته سوم و چهارم شیوع بیماری به اوج خود نزدیک شد و به تدریج با اعمال تعطیلی‌های هدفمند و محدودیت‌ها، سیر نزولی را تجربه کردیم. البته مجدد در هفته سوم و چهارم خرداد ۹۹ آمار ابتلاء رو به افزایش گزارش شد.

زالی از ثبت بالاترین میزان مرگ و میر در پایتخت در ۲۸ اسفند ۹۸ خبر داد و افزود: در ۱۱ فروردین ۹۹ هم موجی از مرگ و میر را تجربه کردیم و اخیراً مجدداً رو به افزایش است. این شرایط در تعداد بستری‌ها نیز صادق است.

وی در خصوص توزیع نسبی گروه‌های سنی افرادی که در تهران از ابتدای اسفند بستری شدند، گفت: بیشترین گروه سنی بستری، افراد ۵۰ تا ۵۹ سال و گروه دوم افراد رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال بود، اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال هستیم. ۵۸ درصد آمار بیماران بستری را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع بیمارانی که تا ۵ مرداد در تهران بستری شدند، ۶۱ درصد ترخیص شدند و ۷,۷ درصد از بیماران فوت کرده‌اند، تاکید کرد: ۲۱ درصد آمار فوتی‌ها در گروه سنی ۹۰ سال به بالا و ۱۸ درصد در گروه سنی ۸۰ تا ۸۹ سال رخ داده است. بالاترین میزان فوتی بین گروه سنی ۷۰ تا ۷۹ سال و بعد ۶۰ تا ۶۹ سال بوده است و در گروه‌های سنی پایین‌تر میزان کمتری از مرگ و میر را شاهد بودیم.