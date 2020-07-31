ریزش آوار در خیابان بهار تبریز/ ۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل حادثه گفت: ریزش آوار در خیابان بهار تبریز سه دستگاه آمبولانس اورژانس را به محل کشاند.

وی با بیان اینکه این حادثه که ساعت ۱۶:۳۴ به مرکز اورژانس اطلاع داده شد براساس اطلاعات اولیه، سه مصدوم گرفتارشده اند، گفت: عملیات امداد همچنان ادامه دارد.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی ادامه داد: حضور مردم در محل حادثه باعث کندشدن روند امداد رسانی شده و بسیار خطرناک نیز است که از شهروندان تقاضا می‌کنیم از تجمع در محل‌های حادثه خودداری کنند.

واکنش سریع آتش نشانان در اجرای عملیات امدادی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بعد از ظهر امروز با گزارش وقوع حادثه آوار در ساختمان در حال تخریبی در خیابان شهید رنجبر و گرفتاری کارگران در زیر آوار، آتش نشانان جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا زبردست با اشاره به واکنش سریع آتش نشانان در اجرای عملیات امدادی این حادثه بیان داشت: سه کارگر ساختمانی به هنگام تخریب ساختمان مستهلک، دچار ریزش شد که دو کارگر از زیر آوار جان سالم بدر برد و کارگر دیگر نیز در زیر آوار گرفتار شد.

وی افزود: کارگر مدفون، در اثر سنگینی آوار دچار تنگی نفس شدید شده بود که تیم اعزامی با رعایت اصول ایمنی و امداد و نجات در عملیات آوار به کارگر دست یافته و با نصب دستگاه تنفسی، به مرگ حتمی وی پایان دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود: آتش نشانان پس از رها سازی کارگر مصدوم وی را جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند.

گفتنی است اجرای عملیات امدادی این حادثه را آتش نشانان ایستگاه‌های ۲۱ و ۲ به فرماندهی راوندی معاون عملیات سازمان آتش نشانی تبریز به پایان رساندند.