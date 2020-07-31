به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه در تماس تلفنی «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان با وی، با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت جمهوری آذربایجان، اظهار امیدواری کرد همه مسلمانان جهان از برکات این عید به عنوان مظهر وحدت مسلمانان برخوردار باشند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه خوشبختانه با اهتمام مسوولان ایران و جمهوری آذربایجان شاهد روابط خوب، دوستانه و رو به گسترش دو کشور در سال‌های اخیر بودیم بر ضرورت تلاش برای توسعه و تحکیم همه‌جانبه مناسبات تهران–باکو تاکید کرد.

وی با اشاره به مناسبات و همکاری‌های خوب دو کشور و تلاش مسوولان برای تسریع در اجرای توافقات، گفت: توسعه روابط همه‌جانبه با جمهوری آذربایجان برای ما حائز اهمیت است و امیدوارم هرچه زودتر شاهد اجرای توافقات فی‌مابین در بخش‌های مختلف به‌ویژه اتصال دو کشور از طریق تکمیل خط آهن رشت-آستارا باشیم.

روحانی با اشاره به موفقیت‌های کشورمان در زمینه مقابله با بیماری کرونا، گفت: آماده انتقال تجربیات و گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان برای مقابله با کرونا هستیم.

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه مسوولان دو کشور می‌توانند در این شرایط که ملاقات حضوری و سفر با مشکلاتی همراه است، از طریق ویدئو کنفرانس رایزنی های خود را به انجام برسانند.

وی همچنین بر ضرورت تلاش برای انجام مبادلات تجاری دو کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میان دو کشور تاکید کرد.

«الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان نیز در این گفتگو، با تبریک عید قربان به دولت و ملت ایران، روابط و مناسبات دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: مطمئنا ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های پیش‌رو با تلاش و مساعی یکدیگر در راستای توسعه بیش از پیش مناسبات و همکاری‌ها، گام برخواهند داشت.

رئیس‌جمهور آذربایجان تصریح کرد: پروژه راه آهن رشت-آستارا برای جمهوری آذربایجان بسیار حائز اهمیت است و تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات و تکمیل هرچه زودتر این پروژه انجام خواهیم داد.

وی با تجلیل از دستاوردهای ایران در مسیر مقابله با بیماری کرونا خواستار گسترش همکاری‌های دو کشور و بهره‌مندی از تجربیات ایران در این زمینه شد.

«الهام علی اف» همچنین از برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی روسای جمهور و مسوولان دو کشور، استقبال کرد.