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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

محسن هجری " مغول ها " را وارد بازار کتاب می کند

جلد ششم از مجموعه " داستان فکر ایرانی " با عنوان " مغول ها " به زودی توسط نشر افق منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که توسط محسن هجری برای مخاطب عام تالیف شده است اثری پژوهشی به شمار می رود که با استفاده از زبانی روایی به تحولات فکری قرن هفتم تا دهم در ایران می پردازد و مباحثی چون ادبیات، عرفان، فلسفه، کلام، علم و... را در طول این سه قرن مورد بررسی قرار می دهد.

" افسانه سیزده " هم عنوان اثر دیگری از محسن هجری است که به زودی از سوی انتشارات شباویز منتشر می شود. این اثر مختص کودکان است و تصویرگری آن را سارا قومی انجام داده است.

هجری در این کتاب به ریشه های خرافی عوام درباره نحسی عدد سیزده اشاره دارد و می کوشد در قالب روایتی داستانی این تلقی نادرست را از بین ببرد. " افسانه سیزده " داستان را از زبان اعداد بیان می کند و اعداد به این نتیجه می رسند که سیزده نحس نبوده و...

این نویسنده همچنین درحال حاضر یک اثر پژوهشی درباره ادبیات کودک و نوجوان نیز در دست تالیف دارد. این اثر تحلیلی بر مباحث ادبی است که تالیف آن به واسطه گستردگی و حجم مباحث نظری تا پایان امسال به طول می انجامد.

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