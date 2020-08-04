حباب اوراق تسهیلات مسکن ترکید/ تسه به ۶۳ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که با هیجانات ماه‌های اخیر بازار بورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز در حال افزایش بود و حتی در برخی از روزهای تیرماه به کانال ۹۰ هزار تومانی رسیده بود، با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ایجاد محدودیت جدید برای خرید و فروش این اوراق از جمله کاهش دامنه نوسان یا افزایش محدودیت زمانی فروش اوراق، یا ایجاد محدودیت در تعداد برگه‌های قابل خریداری در هر جلسه معاملاتی، طی دو هفته گذشته قیمت هر برگه گواهی حق تقدم استفاده از امتیاز تسهیلات مسکن که با نماد تسه در حال خرید و فروش در فرابورس است، به کانال ۶۰ هزار تومانی بازگشته است.

به گونه‌ای که اکثر قریب به اتفاق نمادهای زیرمجموعه تسه در معاملات امروز با ثبت دامنه نوسان منفی ۵ درصدی مواجه شده و بین ۳ هزار و ۱۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش قیمت در نمادهای مختلف معاملاتی تسه را به نمایش گذاشتند.

بیشترین کاهش قیمت به اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ماه امسال تعلق دارد که به دلیل عرضه بالای نماد تسه ۹۹۰۴ که به حدود ۱۴۰ هزار برگه در معاملات امروز (سه شنبه ۱۴ مرداد) منجر شد، قیمت هر برگه نیز به ۶۳ هزار و ۹۸۸ تومان رسید.

قیمت سایر نمادهای معاملاتی تسه به ترتیب کاهشی به افزایشی به شرح زیر است:

تسه ۹۷۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه ۹۷): ۶۴ هزار و ۹۴۱ تومان

تسه ۹۷۱۲۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۷): ۶۵ هزار و ۷۰ تومان

تسه ۹۷۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۷): ۶۵ هزار و ۳۹۳ تومان

تسه ۹۸۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۸): ۶۵ هزار و ۴۹۰ تومان

تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ماه ۹۸): ۶۵ هزار و ۷۲۰ تومان

تسه ۹۸۰۳ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۸): ۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان

تسه ۹۸۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۸): ۶۶ هزار و ۸۴۶ تومان

تسه ۹۷۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۷): ۶۷ هزار و ۸۱۶

تسه ۹۸۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۸): ۶۸ هزار و ۱۷۷ تومان

تسه ۹۹۰۳ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۹): ۶۹ هزار و ۵۱۵ تومان

غیر از تسه ۹۹۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ماه امسال) که به دلیل احتمال ادامه روند کاهش قیمت این اوراق، دارندگان این برگه برای عرضه این ابزار نوین بازار سرمایه، به صف سنگین فروشنده‌ها پیوسته اند، در سایر نمادهای معاملاتی زیرمجموعه تسه، تعداد برگه‌های چندانی عرضه نشده و دارندگان اوراق تسهیلات مسکن ترجیح داده اند تا در صورت بهبود معاملات بورس، برای عرضه این برگه‌ها اقدام کنند.