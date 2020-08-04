کولبران مورد حمایت مرزبانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی با بیان اینکه بحث کولبران با قاچاقچیان در مرزها متفاوت است، اظهار داشت: برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حق مرزبانان بی مهری می‌کنند و ادعا دارند مرزبانان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کولبران مقابله می‌کنند که این اظهارات و نظرات کذب محض است و این عزیزان همواره مورد حمایت مرزبانان هستند.

وی ادامه داد: کولبر واقعی، در زمان، مسیر تردد و همچنین کالای مشخص از مبادی رسمی ورود و خروج می‌کند این در حالی است که آن دسته از افرادی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی قصد ورود کالای قاچاق به کشور را دارند، قاچاقچی محسوب می‌شوند و برخورد با آنان خواسته مرزنشینان است.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به کولبران و حمایت از آنان اعلام می‌دارد، مرزبانان در کنار مرزنشینان با اقتدار از مرزهای ایران اسلامی حراست می‌کنند و تحت هیچ شرایطی اجازه ورود کالای قاچاق و غیرمجاز به کشور را به قاچاقچیان نمی‌دهند.