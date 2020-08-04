به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و رییس بیمارستان مسیح دانشوری روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ماه ضمن عیادت از نادر طالب‌زاده هنرمند و کارگردان سینما، مستندساز و برنامه‌ساز که چندی پیش دچار بیماری کرونا شده بود، در جریان روند درمانی وی قرار گرفت و توصیه‌های لازم را به متخصصان بیمارستان مسیح دانشوری ارائه کرد.

ولایتی در این ملاقات اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر با تثبیت و اطمینان از شرایط جسمانی وی، به زودی از بیمارستان مرخص شود و برای وی آرزوی سلامتی کرد.

نادر طالب‌زاده هم در این ملاقات از عیادت و اهتمام علی اکبر ولایتی، زحمات کادر درمانی، پزشکان و متخصصان بیمارستان مسیح دانشوری قدردانی کرد و گفت: ویژگی مهم این بیمارستان حضور آقای ولایتی، کادر حرفه‌ای، دلسوز و آشنایی متخصصان آن با بیماری کویید ۱۹ است که به سرعت و درایت، ضمن تشخیص و درمان، دلسوزانه به مبتلایان رسیدگی و توجه دارند.