به گزارش خبرگزاری مهر، «صبح خیال‌انگیز» عنوان یکی از تازه‌ترین آلبوم‌های منتشرشده در فرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی کشورمان است که به خوانندگی امیررضا هِراوی و همراهی تعدادی از هنرمندان صاحب نام موسیقی کشورمان پیش روی شنوندگان قرار گرفت. این خواننده آذرماه سال ۹۸ تک آهنگ «صبح خیال‌انگیز» به آهنگسازی مهیار علیزاده را منتشر کرده بود.

امیررضا هراوی از جمله خوانندگان جوان موسیقی ایرانی است که فراگیری آواز ایرانی را از سن چهارده سالگی آغاز کرد. وی طی این سال‌ها در محضر استادانی چون محمدرضا لطفی، علی اصغر شاهزیدی، محمود گلپایگانی، محمد گلریز، علیرضا قربانی به آموختن شیوه‌های مختلف آواز ایرانی پرداخت.

به گفته وی اکبر گلپایگانی، حسین خواجه امیری و غلامحسین بنان از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در حوزه تلفیق شعر و موسیقی، صدادهی درست و مرکب خوانی تاثیر زیادی در شیوه خوانندگی او داشته است.

«مَرده و حرفاش» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «شب ناگهان گذشت» با شعر آرمیتا زند، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «صبح خیال‌انگیز» با شعر مرحوم حسین منزوی و آهنگسازی و تنظیم مهیار علیزاده، «حذر مکن» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «تو پاره دلمی» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «دلم دریا» با شعر آرمیتا زند، آهنگسازی امیررضا هراوی وتنظیم فریدون بهرامی، «از خانه بیرون می‌زنیم» با شعر محمد علی بهمنی، آهنگسازی و تنظیم مهیار علیزاده، «هنوز تا ته جانم» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی آثاری هستند که درآلبوم «صبح خیال‌انگیز» برای مخاطبان ارائه شده‌اند.

پدرام فریوسفی نوازنده ویولن یک، میثم مروستی نوازنده ویولن دو، نیلوفر محبی نوازنده ویولا، آتنا اشتیاقی نوازنده ویولنسل با همراهی ارکستر «متروپلیتن» پراگ گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می‌دهند که با نظارت ضبط کاوه عابدین در استودیو صبا و استودیو تلویزیون پراگ صورت گرفته است.

مهیار رجب‌پور (مدیر تولید)، مازیار بابا باشی (ضبط موسیقی)، فریدون بهرامی و مهیار علیزاده (میکس و مستر)، معین حسنی (طراح) دیگر عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «صبح خیال‌انگیز» به خوانندگی امیررضا هراوی و تهیه کنندگی محسن رجب‌پور با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط شرکت فرهنگی هنری «ترانه شرقی» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.