به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس اردبیل برگزار شد عنوان کرد: تیم‌هایی در قالب نویسندگان و مصاحبه کنندگان دفاع مقدس در شهرستان‌ها فعال است و در حال جمع آوری اطلاعات شهدا و زندگینامه و خاطرات شهدا و رزمندگان هستند و پس از جمع آوری و بررسی، اطلاعات جمع آوری شده به چاپ خواهد رسید.

وی از چاپ ۵۰ عنوان کتاب در سال خبر داد و افزود: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل هر ساله ۵۰ عنوان کتاب در زمینه خاطرات دفاع مقدس و شناساندن شهدا منتشر می‌کند که بیشتر زحمات آن با نویسندگان و پژوهشگران این عرصه است که جا دارد از زحمات تمامی تلاشگران در این عرصه قدردانی به عمل آید.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل اظهار کرد: در سال جاری نیز با تلاش نویسندگان و پژوهشگران عرصه دفاع مقدس ۵۰ عنوان کتاب به چاپ خواهد رسید و علاوه بر آن ۱۰ عنوان کتاب صوتی نیز منتشر می‌شود.

واحد ادامه داد: انتظار داشتیم رونمایی از این ۱۰ جلد کتاب با حضور تمامی نویسندگان و خانواده شهدا و رزمندگان برگزار می‌شد که متأسفانه به دلیل شرایط پیش آمده از شیوع بیماری کرونا این مراسم با ظرفیت حدود ۲۰ نفر برگزار شد.

وی بیان کرد: مساحت موزه شهدای استان ۶ هزار و ۷۵۰ متر مربع است و ۲ سالن گالری دائم و گالری موقت هر کدام به مساحت یک هزار و ۴۰۰ متر در حال انجام عملیات اجرایی است و با توجه به اعتباراتی که اختصاص یافته امیدواریم بخش‌های بیشتری از این موزه در سال جاری به بهره برداری برسد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل اذعان کرد: مشارکت نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی در ساخت این موزه خوب بوده و طبق قول مساعدی که از سوی نمایندگان استان دریافت کرده ایم اعتبارات مناسبی در آینده‌ای نزدیک به موزه شهدای استان اختصاص خواهد یافت.

واحد اظهار کرد: در تلاش هستیم تا در هفته دفاع مقدس یکی از سالن‌ها را به بهره برداری برسانیم تا در ایام دفاع مقدس مورد استفاده عموم علاقمندان به عرصه دفاع مقدس و فرهنگ شهادت قرار گیرد.

وی بیان کرد: ۲۵۰ عنوان برنامه برای هفته دفاع مقدس در سال جاری پیش بینی کرده ایم که در صورت بازگشت وضعیت استان به حالت عادی کرونا این برنامه‌ها به صورت حضوری و یا در صورت ادامه وضعیت قرمز برنامه‌ها با ظرفیت محدود و یا در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل تصریح کرد: طرحی با موضوع دیدار با مادران شهدا را آغاز کرده ایم و با توجه به اینکه استان اردبیل ۳ هزار و ۴۰۰ شهید به انقلاب اسلامی و کشورمان تقدیم کرده اما در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ نفر از مادران شهید در حال حاضر در قید حیات هستند که باید از وجود آن بزرگواران در زمینه نشر ارزش‌های دفاع مقدس نهایت استفاده را بکنیم.

واحد ادامه داد: طی دیدار با مادران شهدا مصاحبه و گفتگویی از مادران در رابطه با خاطرات و خصوصیات اخلاقی شهدا انجام می‌شود و اطلاعات به دست آمده در قالب کتاب توسط نویسندگان و پژوهشگران این عرصه به چاپ خواهد رسید.

وی اذعان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل دارای ۳۵ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس است در حال حاضر ۲۴ هزار رزمنده در قید حیات هستند و در تلاش هستیم خاطرات ۱۱ هزار رزمنده را تا اسفندماه سال جاری جمع آوری کنیم و تا پایان سال به چاپ برسانیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم از کتاب‌هایی با موضوعیت دفاع مقدس با عنوان‌های خط هشت ‏به‬ قلم علیرضا حسن زاده، ب مثل بابا- ع مثل عشق ‏به‬ قلم فرانک انصاری، پرواز با خورشید ‏به‬ قلم صغری جوادی، کتاب پنج جلدی حس پروانگی ‏به‬ قلم اعظم شریف، مرواریدها ‏به‬ قلم تورن قربانی صادق، موقعیت ستاره‌ها ‏‬ به قلم شاهد مجتهدزاده، میان گریه می خندم ‏به‬ قلم مهناز نورالله زاده رونمایی شد.